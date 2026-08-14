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Professores que corrigiram exames nacionais recebem pagamento já em agosto. Valor global será de 2,67 milhões de euros

Os docentes que participaram na classificação dos exames nacionais de Geometria Descritiva e Desenho A vão receber o valor correspondente ao trabalho realizado já com o salário deste mês.
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Os professores que classificaram os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário deste ano vão receber o pagamento por esse trabalho com o vencimento de agosto, num valor global de 2,67 milhões de euros aprovado pelo ministro de Educação.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou hoje, em comunicado, que o ministro Fernando Alexandre assinou a autorização para o pagamento de 2.674.705 euros aos professores "referente à classificação eletrónica e à correção em suporte físico dos exames de Geometria Descritiva e de Desenho A da 1.ª e 2.ª fases".

Segundo o MECI, as escolas podem requisitar verbas a partir de hoje e processar o pagamento já no vencimento de agosto dos docentes.

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