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Professor de música detido após alegado abuso sexual de menina de 11 anos em colégio em Sintra

O indivíduo já tinha antecedentes por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, cometidos contra outras crianças.
Redação
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Professor de música detido após alegado abuso sexual de menina de 11 anos em colégio em Sintra

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Em comunicado a PJ revela que o suspeito exercia funções como fotógrafo escolar e professor de música. O homem terá combinado encontrar-se com a vítima, uma menina de 11 anos, para a fotografar, numa sala de atividades extracurriculares, onde terá cometido atos sexuais de relevo contra a vontade da menor.

A vítima contou o que se passava à diretora de turma. A direção do colégio agiu de imediato e suspenderam o homem de funções, onde já trabalhava há 13 anos.

Segundo a PJ, foi a mãe da vítima quem fez a denúncia, que iniciou a investigação.

"Durante as diligências, foram recolhidos fortes indícios do cometimento do crime.", pode ler-se na nota.

O indivíduo já tinha antecedentes por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, cometidos contra outras crianças, num externato em Lisboa.

"A PJ procedeu ao cumprimento do mandado de detenção, em Lisboa." O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judica, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

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