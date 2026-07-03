Professor de música detido após alegado abuso sexual de menina de 11 anos em colégio em Sintra

O indivíduo já tinha antecedentes por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, cometidos contra outras crianças.

Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de crime de abuso sexual de crianças, em ambiente escolar, em Sintra.

Em comunicado a PJ revela que o suspeito exercia funções como fotógrafo escolar e professor de música. O homem terá combinado encontrar-se com a vítima, uma menina de 11 anos, para a fotografar, numa sala de atividades extracurriculares, onde terá cometido atos sexuais de relevo contra a vontade da menor.

A vítima contou o que se passava à diretora de turma. A direção do colégio agiu de imediato e suspenderam o homem de funções, onde já trabalhava há 13 anos.

Segundo a PJ, foi a mãe da vítima quem fez a denúncia, que iniciou a investigação.

"Durante as diligências, foram recolhidos fortes indícios do cometimento do crime.", pode ler-se na nota.

O indivíduo já tinha antecedentes por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, cometidos contra outras crianças, num externato em Lisboa.

"A PJ procedeu ao cumprimento do mandado de detenção, em Lisboa." O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judica, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.