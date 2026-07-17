Professor de equitação e ex-candidato do Chega acusado de violação e abuso sexual de menores

O indivíduo de 23 anos é acusado pelo Ministério Público de abuso sexual, violação e pornografia de menores, crimes que ocorreram durante cinco anos.

Um professor de equitação de 23 anos, que foi candidato pelo Chega nas eleições autárquicas para a Assembleia Municipal da Azambuja, foi acusado pelo Ministério Público de 37 crimes de natureza sexual, alegadamente cometidos contra menores nos concelhos da Azambuja e da Golegã. O arguido foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em dezembro de 2025, e encontra-se em prisão preventiva.

O suspeito, identificado pelo Correio da Manhã como Rui Pedro Moreira, responde por 37 crimes agravados de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, dois crimes agravados de violação, sete crimes agravados de pornografia de menores e um crime agravado de abuso sexual de crianças.

Alegados abusos ocorreram durante cinco anos

Os crimes ocorreram 2020 e 2025 nos concelhos da Azambuja e Golegã, respetivamente nos distritos de Lisboa e Santarém.

O arguido "aproveitou-se quer da relação familiar que mantinha com um deles, quer sobretudo da relação de ascendência com todos os ofendidos, por exercer a profissão professor de equitação em relação a cada um deles", segundo o despacho a que a Lusa teve acesso.

Material de pornografia de menores faz parte da acusação

Além dos crimes de abuso sexual e violação, o Ministério Público acusa ainda o arguido de guardar conteúdos de pornografia de menores.

Rui Pedro Moreira tinha como objetivo "obter a confiança e a amizade dos ofendidos e, posteriormente, obter fotografias e vídeos de cariz sexual com cada um deles, bem como praticar atos sexuais com os mesmos".

O homem treinou crianças e jovens dos 6 aos 16 anos e acompanhava-os em competições.

Foi candidato pelo Chega

O arguido integrou as listas do Chega à Assembleia Municipal da Azambuja nas eleições autárquicas de 2021 e 2025.