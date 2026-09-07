Professor da Universidade de Aveiro condenado a dois anos de prisão por incitamento ao ódio

Um professor da Universidade de Aveiro (UA), de 64 anos, foi condenado pelo Tribunal de Aveiro a dois anos de prisão, com pena suspensa por igual período, por um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.
A suspensão da pena está condicionada ao pagamento de 500 euros à ILGA Portugal, associação que promove a igualdade e combate a discriminação das pessoas LGBTI+ e das suas famílias.
O processo teve origem numa queixa apresentada pela Associação Académica da Universidade de Aveiro junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro.
De acordo com a acusação, o professor publicou na sua página do Facebook vários comentários considerados depreciativos e discriminatórios relativamente a pessoas da comunidade LGBT, relacionados com sexo, orientação sexual, identidade e expressão de género.
Um dos episódios ocorreu em junho de 2022, na sequência de uma campanha publicitária destinada a apresentar diferentes termos relacionados com a comunidade LGBTQ+, entre os quais “gay”, lésbica, “queer” e não-binária.
Numa publicação, o docente escreveu uma frase em que defendia a necessidade de uma “inquisição” para “limpar” o que classificava como “lixo humano”. Na mesma publicação, afirmou que a campanha publicitária constituía uma agressão e escreveu que esta “merecia umas valentes pedradas nas vitrinas”.
A acusação referia ainda outros comentários feitos pelo professor e declarações proferidas num telejornal, nas quais terá admitido ser homofóbico e feito apologia da violência.
Associação Académica considera decisão importante
Pedro Teixeira, advogado da Associação Académica da UA, que participou no processo como assistente, congratulou-se com a decisão do tribunal.
O advogado considerou a condenação “verdadeiramente fundamental” para salvaguardar os valores da democracia e do Estado de direito.
O causídico lamentou, contudo, que o professor não tenha demonstrado arrependimento relativamente à sua conduta.
Universidade instaurou processo disciplinar
O caso teve também consequências no plano interno da Universidade de Aveiro.
A instituição instaurou um processo disciplinar ao docente, que terminou com uma decisão condenatória. O professor chegou a ser suspenso das funções, tendo entretanto regressado às aulas.
O episódio provocou ainda uma manifestação junto da reitoria da Universidade de Aveiro. Cerca de 200 estudantes participaram no protesto contra o discurso de ódio e a discriminação na instituição.
A acusação considerou que a conduta atribuída ao docente apresentava particular gravidade, podendo afetar não só a sua idoneidade cívica, mas também a sua condição enquanto professor do Departamento de Física da universidade.
Professor invocou liberdade de expressão
Na altura, o professor afirmou à agência Lusa que a publicação tinha sido feita a título pessoal e que refletia a sua opinião.
O docente defendeu que a sua posição estava protegida pela liberdade de expressão e pela Constituição, argumentando que, num Estado livre, é natural existirem opiniões que provoquem discordância.
A condenação agora proferida pelo Tribunal de Aveiro estabelece, contudo, responsabilidade criminal pelos factos considerados provados no processo, com uma pena de dois anos de prisão suspensa e a obrigação de efetuar o pagamento de 500 euros à ILGA Portugal.