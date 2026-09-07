Professor da Universidade de Aveiro condenado a dois anos de prisão por incitamento ao ódio

Professor de 64 anos foi condenado pelo Tribunal de Aveiro a dois anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A suspensão fica condicionada ao pagamento de 500 euros à ILGA Portugal

Um professor da Universidade de Aveiro (UA), de 64 anos, foi condenado pelo Tribunal de Aveiro a dois anos de prisão, com pena suspensa por igual período, por um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.

A suspensão da pena está condicionada ao pagamento de 500 euros à ILGA Portugal, associação que promove a igualdade e combate a discriminação das pessoas LGBTI+ e das suas famílias.

O processo teve origem numa queixa apresentada pela Associação Académica da Universidade de Aveiro junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro.

De acordo com a acusação, o professor publicou na sua página do Facebook vários comentários considerados depreciativos e discriminatórios relativamente a pessoas da comunidade LGBT, relacionados com sexo, orientação sexual, identidade e expressão de género.

Um dos episódios ocorreu em junho de 2022, na sequência de uma campanha publicitária destinada a apresentar diferentes termos relacionados com a comunidade LGBTQ+, entre os quais “gay”, lésbica, “queer” e não-binária.

Numa publicação, o docente escreveu uma frase em que defendia a necessidade de uma “inquisição” para “limpar” o que classificava como “lixo humano”. Na mesma publicação, afirmou que a campanha publicitária constituía uma agressão e escreveu que esta “merecia umas valentes pedradas nas vitrinas”.

A acusação referia ainda outros comentários feitos pelo professor e declarações proferidas num telejornal, nas quais terá admitido ser homofóbico e feito apologia da violência.

Associação Académica considera decisão importante

Pedro Teixeira, advogado da Associação Académica da UA, que participou no processo como assistente, congratulou-se com a decisão do tribunal.

O advogado considerou a condenação “verdadeiramente fundamental” para salvaguardar os valores da democracia e do Estado de direito.

O causídico lamentou, contudo, que o professor não tenha demonstrado arrependimento relativamente à sua conduta.

Universidade instaurou processo disciplinar

O caso teve também consequências no plano interno da Universidade de Aveiro.

A instituição instaurou um processo disciplinar ao docente, que terminou com uma decisão condenatória. O professor chegou a ser suspenso das funções, tendo entretanto regressado às aulas.

O episódio provocou ainda uma manifestação junto da reitoria da Universidade de Aveiro. Cerca de 200 estudantes participaram no protesto contra o discurso de ódio e a discriminação na instituição.

A acusação considerou que a conduta atribuída ao docente apresentava particular gravidade, podendo afetar não só a sua idoneidade cívica, mas também a sua condição enquanto professor do Departamento de Física da universidade.

Professor invocou liberdade de expressão

Na altura, o professor afirmou à agência Lusa que a publicação tinha sido feita a título pessoal e que refletia a sua opinião.

O docente defendeu que a sua posição estava protegida pela liberdade de expressão e pela Constituição, argumentando que, num Estado livre, é natural existirem opiniões que provoquem discordância.

A condenação agora proferida pelo Tribunal de Aveiro estabelece, contudo, responsabilidade criminal pelos factos considerados provados no processo, com uma pena de dois anos de prisão suspensa e a obrigação de efetuar o pagamento de 500 euros à ILGA Portugal.