terça-feira, 21 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Procurado no Brasil por abusos sexuais de crianças é detido no Porto para cumprir pena de 14 anos

Foi apanhado durante uma fiscalização rodoviária. Sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional para cumprir uma pena de prisão aplicada pelas autoridades brasileiras.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Procurado no Brasil por abusos sexuais de crianças é detido no Porto para cumprir pena de 14 anos

Empresa familiar de Luís Neves na mira do Fisco

Relacionados

Professor de equitação e ex-candidato do Chega acusado de violação e abuso sexual de menores

O indivíduo de 23 anos é acusado pelo Ministério Público de abuso sexual, violação e pornografia de menores, crimes que ocorreram durante cinco anos.
Professor de equitação e ex-candidato do Chega acusado de violação e abuso sexual de menores

Jovem de 18 anos detido por suspeitas de abuso sexual contra jovem de 16 "incapaz de resistência”

Os crimes aconteceram no passado dia 1 de junho, pelas 21h00, no interior de um prédio no Barreiro. 
Jovem de 18 anos detido por suspeitas de abuso sexual contra jovem de 16 "incapaz de resistência”

Homem de 71 anos detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças com arma de fogo contra uma jovem em Vila Real

As autoridades tomaram conta do caso no passado mês de junho, após denúncia da vítima.
Homem de 71 anos detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças com arma de fogo contra uma jovem em Vila Real

Um homem de 42 anos, procurado pelas autoridades brasileiras para cumprir uma pena de 14 anos de prisão por crimes sexuais contra crianças, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na cidade do Porto.

A detenção ocorreu na noite de segunda-feira, na Rua D. João IV, durante uma fiscalização rodoviária, tendo as autoridades verificado que sobre o suspeito, um cidadão estrangeiro, pendia um Mandado de Detenção Internacional.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que foi apurado que o homem "tinha para cumprimento uma pena de 14 anos de prisão, por crimes sexuais contra crianças, praticados no Brasil".

Após a confirmação da identidade do suspeito, a PJ desenvolveu diligências em articulação com o Gabinete Nacional da Europol/Interpol.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação do Porto, que irá apreciar o processo no âmbito da cooperação judiciária internacional.

Temas

Brasil
Porto
Mandado de detenção
Abuso sexual de crianças
PJ

Leia também

PSP detém quatro pessoas no aeroporto de Lisboa por suspeita de uso de documentos falsos

Quatro pessoas foram detidas pela PSP no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de utilização de documentos falsos. Os suspeitos, três mulheres e um homem com idades entre os 18 e os 41 anos, foram intercetados junto a uma porta de embarque durante uma ação de fiscalização e controlo documental.
PSP detém quatro pessoas no aeroporto de Lisboa por suspeita de uso de documentos falsos

Ministério Público recorre da absolvição de Ricardo Salgado em processo de corrupção no Banco do Brasil

O Ministério Público vai recorrer da decisão que absolveu Ricardo Salgado e os restantes sete arguidos num processo relacionado com a alegada corrupção de um antigo vice-presidente do Banco do Brasil. O ex-presidente do BES estava acusado de pagar 1,8 milhões de dólares para garantir um financiamento de 200 milhões de dólares ao banco português
Ministério Público recorre da absolvição de Ricardo Salgado em processo de corrupção no Banco do Brasil

Procurado no Brasil por abusos sexuais de crianças é detido no Porto para cumprir pena de 14 anos

Foi apanhado durante uma fiscalização rodoviária. Sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional para cumprir uma pena de prisão aplicada pelas autoridades brasileiras.
Procurado no Brasil por abusos sexuais de crianças é detido no Porto para cumprir pena de 14 anos

Mais vistos

Destaques