Procurado no Brasil por abusos sexuais de crianças é detido no Porto para cumprir pena de 14 anos

Foi apanhado durante uma fiscalização rodoviária. Sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional para cumprir uma pena de prisão aplicada pelas autoridades brasileiras.

Um homem de 42 anos, procurado pelas autoridades brasileiras para cumprir uma pena de 14 anos de prisão por crimes sexuais contra crianças, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na cidade do Porto.

A detenção ocorreu na noite de segunda-feira, na Rua D. João IV, durante uma fiscalização rodoviária, tendo as autoridades verificado que sobre o suspeito, um cidadão estrangeiro, pendia um Mandado de Detenção Internacional.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que foi apurado que o homem "tinha para cumprimento uma pena de 14 anos de prisão, por crimes sexuais contra crianças, praticados no Brasil".

Após a confirmação da identidade do suspeito, a PJ desenvolveu diligências em articulação com o Gabinete Nacional da Europol/Interpol.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação do Porto, que irá apreciar o processo no âmbito da cooperação judiciária internacional.