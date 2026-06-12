Problemas informáticos no SNS causam falhas em hospitais e centros de saúde

O sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está com problemas técnicos devido a falta de energia esta sexta-feira a nível nacional, com falhas em hospitais e centros de saúde.

O erro centra-se na prescrição de receitas médicas, com os médicos a não conseguirem passá-las aos doentes e as farmácias a não conseguirem ler os documentos.

A SIC Notícias revela que fonte do hospital Garcia de Orta revelou que o problema está a ser resolvido. Durante a manhã desta sexta-feira, aquele hospital esteve sem conexão à internet, estando a reposição a ser feita de forma gradual.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) já confirmaram também que os problemas estão relacionados com falhas de energia. "Os serviços e sistemas estão a ser progressivamente repostos, esperando-se que regresse tudo à normalidade com a maior brevidade", informaram a agência Lusa.