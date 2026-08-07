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Primeira fase de acesso ao Ensino Superior com o maior número de candidatos desde 1996

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior contou com 60.391 candidatos em 2026, um disparo de 21,8% face ao ano anterior. Segundo o ministério, este é o número mais elevado dos últimos 30 anos, excluindo o período de exceção da pandemia
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Primeira fase de acesso ao Ensino Superior com o maior número de candidatos desde 1996

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A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026 registou 60.391 candidatos, mais 21,8% em relação a 2025, o número mais elevado desde 1996, exceto durante a pandemia de Covid-19, revelam dados divulgados esta sexta-feira.

Segundo o Instituto para o Ensino Superior (IES), concluído o período de apresentação de candidaturas à 1.ª fase (20 de julho a 06 de agosto), mais 10.796 estudantes apresentaram candidatura, quando no ano passado foram registados 49.595 candidatos.

“Os resultados da 1ª fase do concurso nacional de acesso mostram que em 2026 se registou o número mais elevado de candidatos nos últimos 30 anos, exceto nos anos da pandemia de Covid-19, durante os quais foram adotadas regras excecionais para a conclusão do ensino secundário e para a utilização de exames nacionais como provas de ingresso”, refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) em comunicado.

O MECI salienta que, sendo afixados hoje os resultados dos processos de reapreciação dos Exames Nacionais do Ensino Secundário realizados na 1.ª fase, o número de candidatos à 1.ª fase poderá ainda subir, tendo em conta o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

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O Ministério da Educação recorda que as Instituições de Ensino Superior puderam acrescentar aos elencos de provas de ingresso previamente definidos dois elencos alternativos, cada um constituído por uma única prova de ingresso.

“Esta decisão do Governo retomou, assim, a regra que vigorou até 2024 (entre uma e três provas de ingresso), dando às IES maior autonomia na fixação das condições de acesso”, salienta o ministério.

De acordo com o IES, do universo dos 1.519 pares instituição/curso que podiam fixar elencos com apenas uma única prova de ingresso, 1.330 decidiram fixar pelo menos um elenco com uma única prova de ingresso, o que representa 88%.

O MECI sublinha que a medida respondeu também às solicitações das Instituições de Ensino Superior do interior, nas quais se registou uma redução mais acentuada de colocados, tendo obtido parecer favorável do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e do Conselho Nacional de Educação (CNE).

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De acordo com o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, os resultados da 1.ª fase são divulgados no dia 23 de agosto, devendo os candidatos colocados efetuar a matrícula e inscrição na respetiva Instituição de Ensino Superior entre os dias 24 e 27 de agosto.

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