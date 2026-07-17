Prime Video prepara documentário sobre o espetáculo "Em Sede Própria" de Joana Marques

“Em Sede Própria” estreou em abril e, durante 45 sessões em todo o país, recebeu mais de 85 mil espectadores.

A humorista Joana Marques marca presença como a próxima figura pública portuguesa a ter uma produção na plataforma Prime Video, sobre o seu espetáculo “Em Sede Própria”.

De acordo com o jornal Observador, o documentário irá acompanhar os bastidores do espetáculo de stand-up motivado pelo caso judicial iniciado pela dupla de cantores Anjos, do qual foi absolvida.

Ainda sem data de estreia confirmada, o documentário deverá retratar o processo de criação e digressão do espetáculo. Já se antecipava que o espetáculo teria uma “continuação” noutro formato, uma vez que os espectadores foram informados de que as sessões estariam a ser gravadas.

“Em Sede Própria” estreou em abril e, durante 45 sessões em todo o país, recebeu mais de 85 mil espectadores.

Recorde-se que o processo judicial dos Anjos contra Joana Marqeus teve início após uma publicação da humorista no seu Instagram relacionada com a atuação da dupla na cerimónia do MotoGP, em Portimão, em 2022, onde interpretaram o Hino Nacional.

Em outubro de 2025, o tribunal deu razão a Joana Marques, concluindo que a publicação em causa cumpre com aquilo que diz respeito à liberdade de expressão da humorista. Além disso, não foi concluída nenhuma ligação causal entre a publicação e os prejuízos alegados por Sérgio e Nelson Rosado.