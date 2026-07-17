A preparação de Portugal para um terramoto «deve ser entendida como uma prioridade nacional e um compromisso de Estado, acima dos ciclos políticos», declara o Presidente da República. António José Seguro recebeu esta semana os professores universitários de Engenharia e Geologia que lhe escreveram a alertar para a urgência de um plano de reforço de escolas, hospitais, redes de eletricidade e outros equipamentos críticos. O Presidente concorda que não se pode repetir aqui o erro da Venezuela, país que ignorou sempre os alertas da comunidade científica. É preciso «dar continuidade a esse conhecimento através de políticas públicas coordenadas, continuadas e avaliáveis no terreno». O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ainda não respondeu ao pedido de audiência que lhe foi dirigido pelo mesmo grupo de peritos, divulgado pelo SOL há duas semanas.
Presidente impõe plano contra sismos
Portugal tem de estar preparado para um terramoto. António José Seguro considera que essa preparação deve ser uma "prioridade nacional e um compromisso de Estado, acima dos ciclos políticos."