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Presidente impõe plano contra sismos

Portugal tem de estar preparado para um terramoto. António José Seguro considera que essa preparação deve ser uma "prioridade nacional e um compromisso de Estado, acima dos ciclos políticos."
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Presidente impõe plano contra sismos

Caso Luís Neves. Madeiras do Estado em mesa e bancos do monte alentejano do ministro

A preparação de Portugal para um terramoto «deve ser entendida como uma prioridade nacional e um compromisso de Estado, acima dos ciclos políticos», declara o Presidente da República. António José Seguro recebeu esta semana os professores universitários de Engenharia e Geologia que lhe escreveram a alertar para a urgência de um plano de reforço de escolas, hospitais, redes de eletricidade e outros equipamentos críticos. O Presidente concorda que não se pode repetir aqui o erro da Venezuela, país que ignorou sempre os alertas da comunidade científica. É preciso «dar continuidade a esse conhecimento através de políticas públicas coordenadas, continuadas e avaliáveis no terreno». O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ainda não respondeu ao pedido de audiência que lhe foi dirigido pelo mesmo grupo de peritos, divulgado pelo SOL há duas semanas.

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