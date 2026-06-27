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Presidente do Parlamento Europeu visita Cascais e destaca importância da democracia, inclusão e participação dos jovens

Roberta Metsola esteve na Praia de Carcavelos e na Nova SBE, numa visita marcada pelo surf adaptado e pelo apelo aos jovens para defenderem os valores europeus.
Redação
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Presidente do Parlamento Europeu visita Cascais e destaca importância da democracia, inclusão e participação dos jovens

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A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, esteve este sábado em Cascais numa visita que colocou em destaque a inclusão através do desporto, a educação e o papel das novas gerações na defesa da democracia europeia.

Recebida pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, a responsável europeia passou pela Praia de Carcavelos, onde conheceu um projeto de surf adaptado, e pela Nova School of Business and Economics (Nova SBE), onde participou na cerimónia de graduação de cerca de dois mil estudantes.

A visita aconteceu num ano em que Cascais assume o estatuto de Capital Europeia da Democracia, reforçando a projeção internacional do concelho enquanto território ligado à participação cívica, inovação e conhecimento.

Surf adaptado como exemplo de inclusão em Cascais

Na Praia de Carcavelos, Roberta Metsola conheceu um projeto de surf adaptado, apresentado como um exemplo do compromisso do município com uma sociedade mais inclusiva.

A iniciativa pretende mostrar como o desporto pode funcionar como uma ferramenta de integração, igualdade de oportunidades e participação na comunidade.

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Durante a passagem por Cascais, a Presidente do Parlamento Europeu destacou a importância de criar condições para que todos possam participar ativamente na sociedade.

Apelo aos jovens para defenderem valores europeus

Mais tarde, na cerimónia de graduação da Nova SBE, perante cerca de dois mil novos diplomados de várias nacionalidades, Roberta Metsola deixou uma mensagem dirigida às novas gerações.

A Presidente do Parlamento Europeu apelou aos jovens para assumirem um papel ativo na construção do futuro, defendendo a democracia, a liberdade, a participação cívica e os valores europeus.

A educação foi apontada como um dos pilares essenciais para uma Europa "mais forte, mais resiliente e mais preparada para os desafios do nosso tempo".

Nuno Piteira Lopes destaca papel de Cascais na democracia

Para o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, a presença de Roberta Metsola representa o reconhecimento de uma comunidade que procura aplicar os valores europeus no dia a dia.

"Foi uma honra receber em Cascais a Presidente do Parlamento Europeu, precisamente no ano em que o concelho é Capital Europeia da Democracia. A visita de Roberta Metsola representa o reconhecimento de uma comunidade que acredita na democracia vivida todos os dias, na proximidade, na inclusão e na construção de oportunidades para todos", afirmou Nuno Piteira Lopes.

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O autarca destacou também o contributo dos fundos europeus para projetos estruturantes no concelho, nomeadamente nas áreas da habitação pública, educação, saúde e coesão social.

"Cascais é hoje um território onde os valores europeus se traduzem em políticas concretas. A estratégia Cascais, para Toda a Vida assenta precisamente na criação de condições para que cada pessoa possa nascer, estudar, trabalhar, viver e envelhecer com qualidade, segurança e dignidade. É esse compromisso que continuaremos a honrar", afirmou.

Cascais reforça posição internacional

A passagem de Roberta Metsola pelo concelho reforça a dimensão internacional de Cascais como território associado à inovação, conhecimento e participação democrática.

A visita sublinha também o papel das cidades na construção de uma Europa mais próxima dos cidadãos, através de políticas locais orientadas para a inclusão, educação e qualidade de vida.

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