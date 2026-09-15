Preservativos falsificados ou inseguros? Infarmed explica o que deve verificar (sempre) antes de comprar

Nem todos os preservativos disponíveis no mercado oferecem necessariamente as garantias exigidas. Há sinais na embalagem que ajudam a perceber se o produto cumpre as regras e um deles envolve quatro dígitos.

O Infarmed está a alertar os consumidores para os cuidados a ter na compra de preservativos, avisando que estes dispositivos médicos podem chegar ao mercado sem cumprirem os requisitos legais de segurança, desempenho e qualidade ou até serem alvo de falsificação.

"A iniciativa pretende sensibilizar os cidadãos para a importância de uma compra segura e informada destes dispositivos médicos, alertando para os aspetos a verificar para garantir que, na aquisição e utilização de preservativos, estes cumprem os requisitos de segurança, desempenho e qualidade estabelecidos na legislação", explica o Infarmed.

O alerta integra uma campanha digital que decorre até 22 de setembro sob a mensagem "a proteção também começa na escolha".

Onde compra também importa

O Infarmed recorda que os preservativos masculinos de látex ou de materiais sintéticos são dispositivos médicos destinados à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e ao controlo da conceção.

Por serem produtos de consumo generalizado e chegarem aos consumidores através de cadeias de distribuição muito diferentes, podem ser disponibilizados preservativos que não cumprem as regras aplicáveis. As autoridades competentes da União Europeia realizam, por isso, ações de fiscalização.

A recomendação passa por comprar estes produtos em locais ou canais de comercialização de confiança.

"Tanto quanto possível, deve ser evitada a compra de dispositivos em canais de venda de origem duvidosa, uma vez que esta acarreta riscos para os consumidores por não haver garantia da qualidade, segurança e desempenho dos dispositivos aí disponibilizados", alerta a autoridade.

O que deve procurar na embalagem

Antes da compra, o Infarmed aconselha a ler atentamente o rótulo. A embalagem deve permitir identificar o dispositivo, o fabricante e o respetivo endereço, assim como o mandatário e o seu endereço, quando aplicável.

Há outro elemento a verificar: a marcação CE deve ser seguida de um código de quatro dígitos.

"Estes elementos fazem parte da informação que deve acompanhar o dispositivo médico e permitem identificar o preservativo, o responsável pela colocação no mercado e a entidade avaliadora da conformidade", explica o regulador.

A informação deve ainda estar disponível em português. Caso isso não aconteça, a recomendação do Infarmed é optar por outro produto que cumpra este requisito.

Data de validade também deve ser confirmada

Os cuidados não terminam na compra. O preservativo deve ser guardado e utilizado corretamente, seguindo as instruções e a informação presentes na embalagem.

Antes da utilização, deve também ser sempre confirmada a data-limite indicada no produto.