terça-feira, 15 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Preservativos falsificados ou inseguros? Infarmed explica o que deve verificar (sempre) antes de comprar

Nem todos os preservativos disponíveis no mercado oferecem necessariamente as garantias exigidas. Há sinais na embalagem que ajudam a perceber se o produto cumpre as regras e um deles envolve quatro dígitos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Preservativos falsificados ou inseguros? Infarmed explica o que deve verificar (sempre) antes de comprar

Sydney Sweeney alvo de críticas após campanha sobre desporto: "Isto é o que uma mulher no desporto parece"

Relacionados

Infarmed manda recolher dispositivos médicos após relatos de febre, tremores e dores de cabeça

Registados incidentes graves associados à utilização de um produto usado em contexto clínico e encontrou falhas no sistema de qualidade da empresa responsável pelo fabrico. A decisão abrange vários dispositivos médicos da Sterisets Manufacturing.
Infarmed manda recolher dispositivos médicos após relatos de febre, tremores e dores de cabeça

Infarmed alerta para risco em medicamento usado por milhares de doentes em Portugal

A Agência Europeia de Medicamentos decidiu rever a segurança dos medicamentos com ferro administrados diretamente na veia, depois de terem sido identificados casos graves de fosfato baixo no sangue e problemas ósseos em doentes que tinham recebido apenas uma ou duas doses. Perceba o que está em causa e quem deve estar atento aos sintomas.
Infarmed alerta para risco em medicamento usado por milhares de doentes em Portugal

Infarmed manda retirar lote do mercado e alerta doentes para não interromperem tratamento

O Infarmed mandou retirar do mercado um lote do medicamento Salofalk, usado no tratamento de inflamações intestinais, devido a um problema de serialização. Os doentes que utilizem o lote L25428A não devem interromper o tratamento sem consultar o médico.
Infarmed manda retirar lote do mercado e alerta doentes para não interromperem tratamento

O Infarmed está a alertar os consumidores para os cuidados a ter na compra de preservativos, avisando que estes dispositivos médicos podem chegar ao mercado sem cumprirem os requisitos legais de segurança, desempenho e qualidade ou até serem alvo de falsificação.

"A iniciativa pretende sensibilizar os cidadãos para a importância de uma compra segura e informada destes dispositivos médicos, alertando para os aspetos a verificar para garantir que, na aquisição e utilização de preservativos, estes cumprem os requisitos de segurança, desempenho e qualidade estabelecidos na legislação", explica o Infarmed.

O alerta integra uma campanha digital que decorre até 22 de setembro sob a mensagem "a proteção também começa na escolha".

Onde compra também importa

O Infarmed recorda que os preservativos masculinos de látex ou de materiais sintéticos são dispositivos médicos destinados à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e ao controlo da conceção.

Por serem produtos de consumo generalizado e chegarem aos consumidores através de cadeias de distribuição muito diferentes, podem ser disponibilizados preservativos que não cumprem as regras aplicáveis. As autoridades competentes da União Europeia realizam, por isso, ações de fiscalização.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A recomendação passa por comprar estes produtos em locais ou canais de comercialização de confiança.

"Tanto quanto possível, deve ser evitada a compra de dispositivos em canais de venda de origem duvidosa, uma vez que esta acarreta riscos para os consumidores por não haver garantia da qualidade, segurança e desempenho dos dispositivos aí disponibilizados", alerta a autoridade.

O que deve procurar na embalagem

Antes da compra, o Infarmed aconselha a ler atentamente o rótulo. A embalagem deve permitir identificar o dispositivo, o fabricante e o respetivo endereço, assim como o mandatário e o seu endereço, quando aplicável.

Há outro elemento a verificar: a marcação CE deve ser seguida de um código de quatro dígitos.

"Estes elementos fazem parte da informação que deve acompanhar o dispositivo médico e permitem identificar o preservativo, o responsável pela colocação no mercado e a entidade avaliadora da conformidade", explica o regulador.

A informação deve ainda estar disponível em português. Caso isso não aconteça, a recomendação do Infarmed é optar por outro produto que cumpra este requisito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Data de validade também deve ser confirmada

Os cuidados não terminam na compra. O preservativo deve ser guardado e utilizado corretamente, seguindo as instruções e a informação presentes na embalagem.

Antes da utilização, deve também ser sempre confirmada a data-limite indicada no produto.

Caso exista uma suspeita de que um preservativo não cumpre os requisitos aplicáveis, a situação pode ser comunicada ao Infarmed aqui.

Temas

Infarmed
Alerta
Preservativos
Saúde

Leia também

Percevejos obrigam a suspender aulas presenciais de curso de Guardas em Portalegre

A GNR confirmou a presença de percevejos no Centro de Formação de Portalegre e suspendeu as aulas presenciais entre 16 e 18 de setembro. Mais de 400 formandos terão ensino à distância. A APG/GNR denuncia falta de condições nas instalações
Percevejos obrigam a suspender aulas presenciais de curso de Guardas em Portalegre

Cocaína escondida em cosméticos. Brasil, Alemanha e Portugal desmantelam rede internacional

Brasil e Alemanha desmantelaram uma organização suspeita de tráfico internacional de cocaína que escondia droga em produtos cosméticos para a enviar para a Europa. A carga passou por Portugal e pelo menos sete pessoas foram detidas
Cocaína escondida em cosméticos. Brasil, Alemanha e Portugal desmantelam rede internacional

MEO confirma ataque informático, mas garante: "Não houve intrusão nem acesso a dados”

A empresa garante que a ofensiva não permitiu qualquer acesso aos sistemas ou aos dados dos clientes.
MEO confirma ataque informático, mas garante: "Não houve intrusão nem acesso a dados”

Mais vistos

Destaques