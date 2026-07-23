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Praias no Norte com água mais quente do que no Algarve? IPMA explica porquê

A temperatura da água do mar subiu em praticamente toda a costa portuguesa, mas há um detalhe que está a surpreender: em algumas praias do Norte, o mar está mais quente do que no Algarve. O IPMA explica por que razão isso está a acontecer e quando a situação poderá mudar.
Redação
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Praias no Norte com água mais quente do que no Algarve? IPMA explica porquê

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A temperatura da água do mar aumentou ao longo de toda a costa continental portuguesa desde o início da semana, num fenómeno que deverá manter-se pelo menos até sexta-feira. O que está a chamar a atenção dos especialistas é o facto de algumas zonas do Norte e do Oeste apresentarem temperaturas superiores às registadas em praias do Algarve, algo pouco habitual para esta altura do ano.

O chefe da Divisão de Meteorologia e Vigilância do IPMA, Jorge Ponte, explicou, ao Expresso, que esta situação resulta da ausência da habitual "nortada", o vento predominante de norte que caracteriza grande parte do verão português.

Ausência da "nortada" impede subida de água fria

Segundo o especialista, "normalmente, este vento do quadrante norte empurra a água da superfície da zona costeira, mais quente, para o largo, permitindo que as águas do fundo do mar, mais frias, subam até à superfície junto à costa. Este processo, acontece todos os anos e é o que explica a água fria das praias portuguesas, principalmente no litoral ocidental".

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No entanto, esta semana, "esta semana a 'nortada' tem sido menos frequente". Sem esse vento, o fenómeno de afloramento costeiro, conhecido como upwelling, perde intensidade e a água aquecida pelo sol permanece junto à costa durante mais tempo, elevando a temperatura da superfície do mar.

Mudança poderá chegar no fim de semana

De acordo com Jorge Ponte, esta situação deverá prolongar-se pelo menos até sexta-feira. No sábado, existe a possibilidade de a "nortada" regressar, favorecendo novamente o afloramento costeiro e uma descida da temperatura da água.

Ainda assim, o especialista admite que esse cenário poderá durar pouco tempo, já que o vento poderá voltar a enfraquecer, permitindo uma nova subida da temperatura da água do mar.

Alterações climáticas agravam temperaturas, mas não explicam o fenómeno

O responsável do IPMA sublinha que este episódio não resulta diretamente das alterações climáticas, apesar de estas contribuírem para temperaturas da água mais elevadas.

"É um fenómeno normal e não resulta diretamente das alterações climáticas", afirma Jorge Ponte, acrescentando: "O que estas influenciam é a temperatura absoluta da água, que hoje atinge valores entre os 22ºC e os 23ºC, quando há alguns anos era mais comum situar-se entre os 19ºC e os 20ºC."

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Norte regista temperaturas acima das praias do Sul

Embora as temperaturas da água se mantenham relativamente homogéneas ao longo da costa, o especialista destaca uma situação pouco comum.

Em pleno mês de verão, quando a "nortada" costuma tornar as águas do Norte bastante mais frias do que as do Algarve, Leixões registou esta semana cerca de 22ºC. Em contraste, Faro e Sines apresentaram temperaturas entre os 19ºC e os 21ºC, invertendo temporariamente o padrão habitual da costa portuguesa.

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