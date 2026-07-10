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Praia fluvial de Almaceda encerrada a banhos devido a contaminação microbiológica

A praia fluvial de Almaceda, no concelho de Castelo Branco, foi interditada a banhos devido à deteção de contaminação microbiológica na água. A medida, tomada por precaução e por razões de saúde pública, manter-se-á até que novas análises confirmem que a qualidade da água voltou a cumprir os parâmetros legais
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Praia fluvial de Almaceda encerrada a banhos devido a contaminação microbiológica

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A praia fluvial de Almaceda, no concelho de Castelo Branco, encontra-se interditada a banhos na sequência da deteção de contaminação microbiológica na água, anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal de Castelo Branco.

Segundo o município, as análises realizadas à qualidade da água revelaram que um dos parâmetros microbiológicos ultrapassou o limite legalmente permitido, obrigando à adoção de uma medida preventiva para salvaguardar a saúde pública.

"As análises efetuadas à qualidade da água revelaram que um dos parâmetros microbiológicos excedeu o valor limite legalmente estabelecido, tornando necessária a adoção desta medida preventiva", refere a autarquia em comunicado.

Interdição mantém-se até novas análises

A decisão foi tomada após avaliação conjunta do delegado de saúde regional do Centro, da Autoridade de Saúde da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste.

A interdição permanecerá em vigor até que novas análises laboratoriais confirmem o restabelecimento das condições de qualidade da água exigidas para a prática balnear.

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Só depois dessa confirmação é que as entidades competentes poderão levantar a proibição.

Município acompanha evolução da situação

A Câmara Municipal de Castelo Branco adiantou que está a acompanhar permanentemente a evolução da situação, em articulação com a Junta de Freguesia de Almaceda e as restantes entidades responsáveis.

De acordo com a agência Lusa, a autarquia garante que estão a ser desenvolvidas todas as diligências necessárias para melhorar a qualidade da água e restabelecer, "com a maior brevidade possível", as condições de segurança para os utilizadores da praia fluvial.

O município assegura ainda que divulgará novas informações assim que forem conhecidos os resultados das próximas análises e as orientações emitidas pelas autoridades competentes.

A recomendação é que os banhistas respeitem a interdição até que seja oficialmente levantada, evitando qualquer contacto com a água enquanto persistirem os riscos para a saúde pública.

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Castelo Branco
Almaceda
Praia fluvial
Interdição
Contaminação

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