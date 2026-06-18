Praia de Santo Amaro de Oeiras interdita após descarga de lixiviados na ribeira da Laje

A praia de Santo Amaro de Oeiras foi temporariamente interditada esta quinta-feira devido a um episódio de poluição provocado por uma rotura numa conduta da Tratolixo. A reabertura dependerá dos resultados das análises à qualidade da água

A praia de Santo Amaro de Oeiras foi interditada temporariamente esta quinta-feira, na sequência de um episódio de poluição na ribeira da Laje, provocado por uma rotura numa conduta da empresa Tratolixo, informou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a APA, o alerta foi registado por volta das 13h00, após a ocorrência de uma rotura numa conduta da empresa de tratamento de resíduos, que originou uma descarga de lixiviados tratados a cerca de seis quilómetros da praia, localizada no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

Em comunicado, a agência explica que as entidades competentes procederam de imediato à averiguação das causas da ocorrência.

"A rotura já se encontra estancada, estando igualmente em curso outras medidas de mitigação", refere a APA, citada pela agência Lusa.

Apesar de a descarga ter sido interrompida, as autoridades decidiram interditar preventivamente a praia.

De acordo com a mesma fonte, a decisão foi tomada "na sequência da avaliação de risco" realizada pelas autoridades de saúde e pelo município de Oeiras, mantendo-se a interdição "até haver evidência da qualidade da água balnear".

A reabertura da praia dependerá dos resultados das análises efetuadas à água, que permitirão confirmar se estão reunidas as condições de segurança para os banhistas.

As autoridades não indicaram, para já, uma previsão para o levantamento da interdição.