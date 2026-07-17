Praga de pulgas invade rua na Maia e obriga famílias a abandonar as suas casas

A infestação terá começado na casa de uma idosa.

O que começou por ser um incómodo transformou-se rapidamente num problema de saúde pública para dezenas de moradores de Águas Santas, no concelho da Maia. Uma infestação de pulgas está a afetar várias habitações da Rua Doutor Carlos Pires Felgueiras e há residentes que dizem já não conseguir permanecer dentro de casa.

Os residentes dizem que a situação se agravou nas últimas semanas e relatam que as pulgas aparecem em praticamente todo o lado, desde a roupa ao calçado e até nas camas.

Infestação terá começado em casa de idosa

Uma das moradoras afetadas, em declarações ao Now Canal, revela ter a máquina de lavar "consumida de bichos", devido à infestação. "A senhora sacudiu os sapatos à minha porta e pouco tempo depois a minha casa ficou cheia de pulgas.", disse.

No local já estiveram as autoridades e membros da Câmara, "que saíram de lá infestados de pulgas".

Na casa da idosa, com cerca de 80 anos, já esteve presente uma equipa multidisciplinar da Câmara da Maia e um delegado de saúde para avaliar a situação, mas esta recusa-se a fazer a desinfestação.

Crianças são um fator preocupante

Em frente à casa da idosa está localizada uma escola pública, onde decorrem atividades de verão.

Enquanto decorrem as diligências para eliminar a origem do problema, a Câmara da Maia anunciou que irá realizar uma operação de desinfestação na via pública e também na escola.

A autarquia garante que continuará a monitorizar a situação e promete tomar todas as medidas necessárias para evitar que a infestação se alastre a outras zonas do concelho.