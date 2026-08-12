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Portugueses desaparecidos após tempestade atingir embarcação na Croácia. Mulher resgatada com vida

As autoridades croatas já resgataram uma mulher com vida.
Redação
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Portugueses desaparecidos após tempestade atingir embarcação na Croácia. Mulher resgatada com vida
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Quatro portugueses foram dados como desaparecidos na madrugada desta quarta-feira, apóa a sua embarcação ter sido atingida por uma tempestade na Croácia.

As autoridades croatas já resgataram uma mulher com vida, de acordo com o jornal local Novi List. Inicialmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros informou da morte de um dos ocupantes da embarcação nas suas redes sociais. Pouco depois, essa informação foi apagada.

O alerta foi dado às 04h41, de acordo com o Ministério da Defesa Croata. A Guarda Costeira mobilizou vários meios, incluindo uma aeronave, para realizar as buscas.

De acordo com a imprensa local, os quatro portugueses saíram para o mar a partir do parque de campismo Kozica, numa pequena embarcação insuflável no Canal de Velebit, no norte do país. Foram depois atingidos por uma forte tempestade.

*notícia atualizada às 12h40 para corrigir a informação divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português

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