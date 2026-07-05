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Portuguesa detida com 50 munições em Bali já regressou a casa: "Hoje não levo comigo revolta"

Carolina Freitas de Nunes garantiu não ter conhecimento de que aqueles objetos estavam na sua mochila, embora confesse que lhe pertenciam, uma vez que é atleta de tiro desportivo.
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Portuguesa detida com 50 munições em Bali já regressou a casa: "Hoje não levo comigo revolta"
@psi.carolinadefreitasnunes

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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O anúncio foi feito pela própria, Carolina Freitas de Nunes, nas suas redes sociais, onde descreve os dias em que esteve retida no país asíático. “Foram dias muito difíceis que me deixaram marcas no corpo e na alma. Mas, acima de tudo, fizeram-me perceber que não há nada mais importante do que a liberdade, família e amigos”, começa por escrever. 

Recorde-se que a psicóloga de 47 anos foi detida no Aeroporto Internacional I Gusti Ngurah Rai. Ia embarcar num voo rumo a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, quando foi detida pelas autoridades aeroportuárias na sequência de uma "inspeção de segurança de rotina".

Foi no detetor raio X que perceberam que havia algo suspeito na mala da portuguesa. Numa revista manual, foram descobertos os 50 cartuchos de calibre 22 Long Rifle. Carolina Freitas de Nunes garantiu não ter conhecimento de que aqueles objetos estavam na sua mochila, embora confesse que lhe pertenciam, uma vez que é atleta de tiro desportivo.

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“Dentro de poucas horas vou poder voltar a abraçar os meus filhos. Esse abraço foi o que me deu força para nunca deixar de acreditar que este dia chegaria”, continua, num tom emocional, deixando ainda um agradecimento à Polícia de Segurança Pública (PSP) “pela rapidez, eficiência e profissionalismo na emissão das licenças da sua atividade desportiva”.

“Hoje não levo comigo revolta. Levo apenas uma enorme gratidão e um desejo que ocupa todo o meu coração: Abraçar os meus filhos. Finalmente, volto para casa”, termina a publicação, acompanhada de um vídeo do pôr do sol.

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