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Português de 29 anos morre após queda de prancha na Suíça

Homem caiu da prancha em que se encontrava na Praia de Vidy, em Lausanne, e foi retirado da água ainda com vida. Acabou por morrer no hospital, quatro dias depois do acidente.
Redação
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Um português de 29 anos morreu na Suíça depois de ter caído da prancha insuflável em que se encontrava na Praia de Vidy, em Lausanne.

O acidente aconteceu no passado domingo, mas o homem acabou por morrer na quinta-feira numa unidade hospitalar, onde estava internado em estado grave.

As autoridades suíças estão a investigar as circunstâncias da queda e procuram esclarecer o que terá provocado o incidente.

Homem foi encontrado inconsciente a 50 metros da margem

Segundo as informações divulgadas, o português encontrava-se sozinho na Praia de Vidy quando caiu da prancha.

O homem ficou a cerca de 50 metros da costa e acabou por ser socorrido por um polícia em formação e por um civil que se encontravam no local.

Os dois conseguiram retirar a vítima da água com recurso a uma prancha de stand-up paddle, levando-a até à margem.

Reanimação foi feita no local antes do transporte para o hospital

Já em terra, o homem encontrava-se inconsciente. Elementos da Polícia de Lausanne que chegaram posteriormente ao local, juntamente com equipas de emergência médica, iniciaram manobras de reanimação.

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Apesar da intervenção dos socorristas, a vítima foi transportada para uma unidade hospitalar em estado grave.

Segundo a imprensa local, o português não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou por morrer na quinta-feira.

Investigação tenta apurar causas do acidente

As autoridades locais abriram uma investigação para determinar as circunstâncias da queda e perceber o que terá estado na origem do acidente.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre a dinâmica do incidente.

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Português na Suíça
Prancha Insuflável

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