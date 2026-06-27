Português de 29 anos morre após queda de prancha na Suíça

Homem caiu da prancha em que se encontrava na Praia de Vidy, em Lausanne, e foi retirado da água ainda com vida. Acabou por morrer no hospital, quatro dias depois do acidente.

Um português de 29 anos morreu na Suíça depois de ter caído da prancha insuflável em que se encontrava na Praia de Vidy, em Lausanne.

O acidente aconteceu no passado domingo, mas o homem acabou por morrer na quinta-feira numa unidade hospitalar, onde estava internado em estado grave.

As autoridades suíças estão a investigar as circunstâncias da queda e procuram esclarecer o que terá provocado o incidente.

Homem foi encontrado inconsciente a 50 metros da margem

Segundo as informações divulgadas, o português encontrava-se sozinho na Praia de Vidy quando caiu da prancha.

O homem ficou a cerca de 50 metros da costa e acabou por ser socorrido por um polícia em formação e por um civil que se encontravam no local.

Os dois conseguiram retirar a vítima da água com recurso a uma prancha de stand-up paddle, levando-a até à margem.

Reanimação foi feita no local antes do transporte para o hospital

Já em terra, o homem encontrava-se inconsciente. Elementos da Polícia de Lausanne que chegaram posteriormente ao local, juntamente com equipas de emergência médica, iniciaram manobras de reanimação.

Apesar da intervenção dos socorristas, a vítima foi transportada para uma unidade hospitalar em estado grave.

Segundo a imprensa local, o português não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou por morrer na quinta-feira.

Investigação tenta apurar causas do acidente

As autoridades locais abriram uma investigação para determinar as circunstâncias da queda e perceber o que terá estado na origem do acidente.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre a dinâmica do incidente.