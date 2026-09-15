terça-feira, 15 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Portugal soma 66 novos casos de Mpox e já é o terceiro país europeu mais afetado

Espanha lidera a lista de países europeus com maior número acumulado de casos, seguida de França, com Portugal a ocupar a terceira posição. 
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Portugal soma 66 novos casos de Mpox e já é o terceiro país europeu mais afetado
Dreamstime

José Manuel Santos: "A Comporta será um dos melhores destinos turísticos da Europa"

Relacionados

Mais dez casos da varíola dos macacos em Portugal. Saiba o que é e quais os sintomas

Desde o primeiro surto na Europa, em 2022, a doença já chegou a 29 países, com 26 398 casos registados.
Mais dez casos da varíola dos macacos em Portugal. Saiba o que é e quais os sintomas

Identificado novo surto de Mpox em Lisboa

Aparecimento de casos entre a população HSH. Diagnósticos de hepatite A também aumentaram.
Identificado novo surto de Mpox em Lisboa

OMS mantém nível de alerta mais alto para a mpox

Em causa estão as recomendações dos peritos que integram o Comité de Emergência, que se reuniram na terça-feira para avaliar a evolução da doença. 
OMS mantém nível de alerta mais alto para a mpox

A doença infeciosa do Mpox está a invadir Portugal, com 66 novos casos confirmados, de acordo com um novo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Portugal integra, assim, o grupo de países europeus com maior número acumulado de casos desta linhagem específica da infeção, conhecida antigamente como “varíola dos macacos”. Espanha lidera a lista, seguida de França, com Portugal a ocupar a terceira posição. 

O que é a doença Mpox?

O "MonkeyPox" é uma doença viral, cuja transmissão ocorre "através de contacto próximo de mucosa ou pele não intacta com material infeccioso das lesões ou através de grandes gotículas respiratórias durante o contacto prolongado face a face", de acordo com o ECDC. Há também o risco de transmissão sexual.

O período de incubação, isto é, tempo desde a infeção até ao aparecimento dos sintomas, pode ser de entre sete a 14 dias.

Quais os sintomas?

A DGS aconselha pessoas com lesões ulcerativas, erupções cutâneas e gânglios palpáveis, com possíveis sintomas de febre, arrepios, dores de cabeça e musculares e cansaço fora do normal a procurarem aconselhamento médico.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como tratar?

O tratamento da varíola dos macacos baseia-se no alívio dos sintomas, principalmente se forem febre e dores, além da higiene das lesões causadas na pele. O isolamento é crucial até o doente já não ter crostas, para evitar a propagação.

Temas

Casos Mpox
OMS
Varíola dos macacos
MonkeyPox
Transmissão Mpox

Leia também

Percevejos obrigam a suspender aulas presenciais de curso de Guardas em Portalegre

A GNR confirmou a presença de percevejos no Centro de Formação de Portalegre e suspendeu as aulas presenciais entre 16 e 18 de setembro. Mais de 400 formandos terão ensino à distância. A APG/GNR denuncia falta de condições nas instalações
Percevejos obrigam a suspender aulas presenciais de curso de Guardas em Portalegre

Cocaína escondida em cosméticos. Brasil, Alemanha e Portugal desmantelam rede internacional

Brasil e Alemanha desmantelaram uma organização suspeita de tráfico internacional de cocaína que escondia droga em produtos cosméticos para a enviar para a Europa. A carga passou por Portugal e pelo menos sete pessoas foram detidas
Cocaína escondida em cosméticos. Brasil, Alemanha e Portugal desmantelam rede internacional

MEO confirma ataque informático, mas garante: "Não houve intrusão nem acesso a dados”

A empresa garante que a ofensiva não permitiu qualquer acesso aos sistemas ou aos dados dos clientes.
MEO confirma ataque informático, mas garante: "Não houve intrusão nem acesso a dados”

Mais vistos

Destaques