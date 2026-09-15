Portugal soma 66 novos casos de Mpox e já é o terceiro país europeu mais afetado

Espanha lidera a lista de países europeus com maior número acumulado de casos, seguida de França, com Portugal a ocupar a terceira posição.

A doença infeciosa do Mpox está a invadir Portugal, com 66 novos casos confirmados, de acordo com um novo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Portugal integra, assim, o grupo de países europeus com maior número acumulado de casos desta linhagem específica da infeção, conhecida antigamente como “varíola dos macacos”. Espanha lidera a lista, seguida de França, com Portugal a ocupar a terceira posição.

O que é a doença Mpox?

O "MonkeyPox" é uma doença viral, cuja transmissão ocorre "através de contacto próximo de mucosa ou pele não intacta com material infeccioso das lesões ou através de grandes gotículas respiratórias durante o contacto prolongado face a face", de acordo com o ECDC. Há também o risco de transmissão sexual.

O período de incubação, isto é, tempo desde a infeção até ao aparecimento dos sintomas, pode ser de entre sete a 14 dias.

Quais os sintomas?

A DGS aconselha pessoas com lesões ulcerativas, erupções cutâneas e gânglios palpáveis, com possíveis sintomas de febre, arrepios, dores de cabeça e musculares e cansaço fora do normal a procurarem aconselhamento médico.

Como tratar?

O tratamento da varíola dos macacos baseia-se no alívio dos sintomas, principalmente se forem febre e dores, além da higiene das lesões causadas na pele. O isolamento é crucial até o doente já não ter crostas, para evitar a propagação.