Portugal prepara-se para nova vaga de calor e há distritos onde os termómetros vão subir quase 10 graus

Depois de dias mais amenos, o calor intenso regressa na próxima semana. A Comissão Europeia alerta para condições propícias à propagação rápida de incêndios e pede aos governos que antecipem a resposta.

O calor vai voltar a intensificar-se em Portugal já na próxima semana, depois de vários dias com temperaturas mais baixas. As previsões apontam para uma subida significativa dos termómetros, que poderá chegar aos 10 graus em alguns distritos.

Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Portalegre, Santarém e Vila Real deverão ultrapassar os 35 graus, com algumas localidades a poderem aproximar-se dos 40 graus a meio da semana.

A nova vaga de calor não se fará sentir apenas em Portugal. Em Espanha, as previsões apontam para temperaturas que poderão atingir os 45 graus em algumas regiões, enquanto cidades italianas, como Roma, também deverão ultrapassar os 40 graus.

Bruxelas pede preparação antecipada

Perante o agravamento das previsões meteorológicas, a Comissária Europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, apelou aos Estados-membros para que ativem atempadamente o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, sem esperar que a situação se agrave.

"A próxima semana vai ser de risco elevado. A velocidade do vento vai aumentar e pode levar a que os incêndios avancem até seis quilómetros por hora. O que é muito rápido", alertou.

A responsável europeia defende que a resposta deve ser preparada antes do agravamento das condições meteorológicas.

"É preciso antecipar e reagir rápido", afirmou, acrescentando que esperar pelo último momento pode comprometer a eficácia da resposta. "Muitas das vezes já é muito tarde, o desastre já aconteceu. É sempre melhor ativar o mecanismo", concluiu.

Além das temperaturas elevadas, a combinação entre vento e vegetação seca poderá aumentar significativamente o risco de incêndio em vários países do sul da Europa, incluindo Portugal.