terça-feira, 21 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Portugal prepara-se para nova vaga de calor e há distritos onde os termómetros vão subir quase 10 graus

Depois de dias mais amenos, o calor intenso regressa na próxima semana. A Comissão Europeia alerta para condições propícias à propagação rápida de incêndios e pede aos governos que antecipem a resposta.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Portugal prepara-se para nova vaga de calor e há distritos onde os termómetros vão subir quase 10 graus

Ensino Superior 2026: candidaturas abrem hoje após polémica com exames nacionais. Saiba o que muda para os alunos

Relacionados

Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

As noites cada vez mais quentes estão a afetar o descanso dos portugueses. Um novo estudo conclui que os habitantes de Lisboa perdem, em média, 40 horas de sono por ano devido ao calor, sendo quatro dessas horas diretamente atribuídas às alterações climáticas provocadas pela ação humana
Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

DGS divulga três novos guias para proteger população vulnerável durante ondas de calor

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou três novos guias com recomendações para reduzir os riscos das ondas de calor, dirigidos a idosos, pessoas em situação de sem-abrigo, profissionais de saúde e instituições sociais. Os documentos incluem medidas de prevenção, orientações alimentares e alertam para os efeitos do calor extremo, numa altura em que as duas últimas ondas de calor provocaram 123 mortes em excesso em Portugal
DGS divulga três novos guias para proteger população vulnerável durante ondas de calor

Dormir com as janelas abertas à noite pode já não ser a estratégia certa para enfrentar esta vaga de calor extremo em Portugal

Há décadas que se recomenda fechar tudo de dia e arejar a casa à noite. Mas com Portugal a atravessar uma das ondas de calor mais extremo dos últimos tempos, os especialistas alertam que essa regra pode estar a deixar de funcionar.
Dormir com as janelas abertas à noite pode já não ser a estratégia certa para enfrentar esta vaga de calor extremo em Portugal

O calor vai voltar a intensificar-se em Portugal já na próxima semana, depois de vários dias com temperaturas mais baixas. As previsões apontam para uma subida significativa dos termómetros, que poderá chegar aos 10 graus em alguns distritos.

Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Portalegre, Santarém e Vila Real deverão ultrapassar os 35 graus, com algumas localidades a poderem aproximar-se dos 40 graus a meio da semana.

A nova vaga de calor não se fará sentir apenas em Portugal. Em Espanha, as previsões apontam para temperaturas que poderão atingir os 45 graus em algumas regiões, enquanto cidades italianas, como Roma, também deverão ultrapassar os 40 graus.

Bruxelas pede preparação antecipada

Perante o agravamento das previsões meteorológicas, a Comissária Europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, apelou aos Estados-membros para que ativem atempadamente o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, sem esperar que a situação se agrave.

"A próxima semana vai ser de risco elevado. A velocidade do vento vai aumentar e pode levar a que os incêndios avancem até seis quilómetros por hora. O que é muito rápido", alertou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A responsável europeia defende que a resposta deve ser preparada antes do agravamento das condições meteorológicas.

"É preciso antecipar e reagir rápido", afirmou, acrescentando que esperar pelo último momento pode comprometer a eficácia da resposta. "Muitas das vezes já é muito tarde, o desastre já aconteceu. É sempre melhor ativar o mecanismo", concluiu.

Além das temperaturas elevadas, a combinação entre vento e vegetação seca poderá aumentar significativamente o risco de incêndio em vários países do sul da Europa, incluindo Portugal.

Temas

Meteorologia
Vaga de Calor
Temperaturas
Calor
Alerta

Leia também

Afinal, conduzir de chinelos é ou não proibido? A GNR esclarece o pormenor que muda tudo

Com o calor, muitos condutores trocam os sapatos por chinelos, sandálias ou até conduzem descalços, e há uma condição que pode transformar um hábito de verão numa coima.
Afinal, conduzir de chinelos é ou não proibido? A GNR esclarece o pormenor que muda tudo

Portugal prepara-se para nova vaga de calor e há distritos onde os termómetros vão subir quase 10 graus

Depois de dias mais amenos, o calor intenso regressa na próxima semana. A Comissão Europeia alerta para condições propícias à propagação rápida de incêndios e pede aos governos que antecipem a resposta.
Portugal prepara-se para nova vaga de calor e há distritos onde os termómetros vão subir quase 10 graus

Milhares de alunos fazem hoje novos exames sem saber se podem confiar nas notas da primeira fase

Esta terça-feira realizam-se novas provas da segunda fase dos exames nacionais, enquanto continuam as dúvidas sobre as classificações da primeira fase. Os erros na avaliação e as correções de última hora deixaram milhares de estudantes sem confiança nos resultados.
Milhares de alunos fazem hoje novos exames sem saber se podem confiar nas notas da primeira fase

Mais vistos

Destaques