Portugal prepara-se para eclipse histórico

O fenómeno começa por volta das 18h30 e terá o seu momento de maior ocultação entre as 19h30 e as 19h40, mas há cuidados essenciais a ter para o observar em segurança.

O país está em contagem decrescente para aquele que promete ser o maior acontecimento astronómico do século em solo nacional. Na próxima quarta-feira, 12 de agosto, a lua vai alinhar-se entre a terra e o sol, mergulhando Portugal numa escuridão invulgar ao final da tarde, a partir das 18h30. No entanto, a melhor altura para observar será entre as 19h30 e as 19h40.

O fenómeno, classificado como histórico pelos especialistas, não vai repetir-se com esta magnitude nesta região até 2144.

Embora o eclipse total não esteja na rota de Portugal, o nosso país terá uma posição priviligiada. Em quase todo o território continental e arquipélagos, a ocultação do disco solar vai oscilar entre os 92% e os 99%.

Mas é preciso ter alguns cuidados, porque um eclipse não pode ser observado a ‘olho nu’.

É obrigatório usar óculos de proteção específicos, porque a sua não utilização pode acarretar problemas de saúde graves, tais como queimaduras na retina, alterações temporárias da visão ou, em casos mais graves, perda permanente da capacidade visual.

E também não é aconselhável fotografar ou filmar o fenómeno sem uma proteção específica para o telemóvel sob o risco de danificar o aparelho.