Portugal pela janela do comboio

Ao longo do ano, a CP organiza viagens que cruzam património ferroviário, natureza, gastronomia e tradições locais. De comboios históricos a roteiros sazonais, são programas que dão a conhecer diferentes regiões do país através da ferrovia. Alguns só acontecem quando a natureza permite mas uma coisa é certa: todos têm percursos de cortar a respiração.

Comboio histórico do Vouga

Está de regresso desde o dia 4 de julho e até ao dia 29 de agosto o Comboio Histórico do Vouga para a sua edição de verão. Trata-se de uma viagem pela única linha ferroviária de via estreita ainda em exploração em Portugal. Entre Aveiro e Macinhata do Vouga, o percurso é realizado em carruagens históricas do início do século XX, rebocadas por uma locomotiva diesel histórica, com animação a bordo e oportunidade para visitar o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e o centro histórico de Águeda. Realiza-se aos sábados e os bilhetes vendem-se no site da CP.

Comboio presidencial

Abordo da antiga composição utilizada pelos Presidentes da República Portuguesa, esta experiência alia património ferroviário, gastronomia e enoturismo. O percurso decorre na Linha do Douro e inclui refeições preparadas por chefs convidados, proporcionando uma viagem que celebra a história do comboio e a cultura vínica da região. Construído em 1890, o Comboio Presidencial, propriedade do Museu Nacional Ferroviário, é uma das peças mais emblemáticas do Museu e da história ferroviária em Portugal. A CP diz que em breve anuncia a nova edição.

Comboio histórico do Douro

Entre a Régua e o Tua, este comboio percorre um dos troços ferroviários mais emblemáticos do país. As carruagens históricas do início do século XX, rebocadas por uma locomotiva diesel restaurada, atravessam a paisagem do Alto Douro Vinhateiro, classificada como Património Mundial pela UNESCO, com animação e mostra de produtos regionais. Disponível aos sábados, domingos e quartas-feiras, esta viagem permite ainda provar vinho do Porto, dá para conseguir várias ofertas e tem um custo de aproximadamente 60 euros por adulto.

Rota das Cerejas de Resende

Este programa liga a viagem de comboio à descoberta de Resende durante o Festival da Cereja. Além da deslocação ferroviária, inclui visitas guiadas e tempo para conhecer um certame que celebra um dos produtos agrícolas mais emblemáticos da região, com gastronomia, cultura e produtores locais. O festival é marcado por dias de festa, animação, mostra e venda de produtos ligados à cereja num evento repleto de cultura, música, gastronomia e de homenagem ao produto natural mais conhecido e reputado de Resende: a cereja. A edição de 2026 já está encerrada mas acontece todos os anos.

Comboio vintage do Tejo

Inspirado nas viagens ferroviárias de outros tempos, este programa convida a descobrir a paisagem do vale do Tejo a bordo de um comboio histórico. É possível viajar entre Lisboa (Santa Apolónia), Entroncamento e Castelo Branco e descobrir as paisagens da lezíria ribatejana e da Linha da Beira Baixa. O percurso inclui vistas sobre o Castelo de Almourol e o Monumento Natural das Portas de Ródão. Em alternativa, é possível terminar a viagem no Entroncamento e visitar o Museu Nacional Ferroviário e os bairros ferroviários da cidade. O site da CP não tem informações sobre datas e horários.

Rota das Cerejas do Fundão

Uma proposta que combina a viagem pela Linha da Beira Baixa com a descoberta da cultura da cereja no Fundão. O programa inclui visitas a pomares, contacto com a produção local e provas de produtos regionais, valorizando uma das principais marcas de identidade do concelho. No sopé da Serra da Gardunha, o Fundão encontrou as condições ideais para o cultivo da cereja e é possível ir de comboio visitar os pomares de cerejeiras com fruta. Esta iniciativa acontece todos os anos, habitualmente entre maio e julho.

Rota das Cerejas em Flor

Na primavera, a Linha da Beira Baixa transforma-se no cenário desta viagem dedicada à floração das cerejeiras do Fundão. O programa combina o percurso ferroviário com visitas ao património local, à Casa da Cereja e aos pomares, permitindo apreciar o característico manto branco que cobre a paisagem nesta época do ano. A viagem de comboio acontece ao longo da paisagem da linha da Beira Baixa e conta com programa cultural. Acontece, normalmente, durante o final de março e o mês de abril.

Festas das Vindimas

Realizado em setembro, este programa convida a viajar de comboio até ao Douro para participar nas celebrações das vindimas. A experiência dá a conhecer tradições ligadas à cultura da vinha e do vinho, complementadas por visitas e momentos de contacto com a gastronomia e o património regional. A viagem promete muito convívio e festa, entre o Porto e Pinhão, num comboio especial com serviço de bar. Ainda não há informação sobre a edição de 2026 mas uma coisa é certa: pode contar com boas paisagens, comida e bebida.

Rota das Vinhas do Pó

Este percurso turístico leva os participantes a descobrir as Terras do Sado, unindo a viagem de comboio à visita de vinhas e produtores da região. A proposta destaca a tradição vitivinícola local e proporciona o contacto com paisagens, vinhos e gastronomia característicos deste território. O passeio conta com prova de Moscatel, Visita guiada à Fernão Pó Adega com provas de vinhos, queijo e compotas, almoço típico na Casa Ermelinda e visita guiada à adega e núcleo museológico Memórias e Afetos. Este é um programa regular.

Percursos Bioria de comboio

A ideia é descobrir de comboio o Bioria: um projeto implementado na Ria de Aveiro e do Baixo Vouga e que tem como principal objetivo a conservação da natureza e biodiversidade, a recuperação e requalificação do ambiente, bem como a sensibilização e educação ambiental, assente em princípios de desenvolvimento sustentável. É possível embarcar nos Comboios Urbanos do Porto, com destino a Estarreja, Salreu ou Canelas e realizar visitas guiadas com várias opções de percurso de natureza. As viagens de comboio custam três euros, as visitas são à parte.