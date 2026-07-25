Portugal envia força especial com 128 operacionais para combater incêndios em Espanha

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mobilizou uma Força Operacional Conjunta para apoiar o combate aos grandes incêndios que atingem a província espanhola de Ávila. A missão reúne 128 operacionais de diferentes valências da proteção civil e da GNR.

Portugal vai enviar este sábado uma Força Operacional Conjunta (FOCON), composta por 128 operacionais, para apoiar as autoridades espanholas no combate aos incêndios rurais que afetam a província de Ávila.

A força parte da Guarda às 15h00 e integra elementos da estrutura de Comando e da Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dos corpos de bombeiros da Sub-região das Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.

Missão acionada ao abrigo do protocolo entre Portugal e Espanha

Segundo a ANEPC, a mobilização foi efetuada ao abrigo do protocolo de cooperação em vigor entre Portugal e Espanha para situações de proteção civil.

"A missão foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre ajuda mútua em matéria de Proteção Civil, reforçando a estreita colaboração entre os dois países na resposta a situações de emergência", refere a autoridade em comunicado.

A operação será chefiada por David Lobato, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.

O Exército Português também apoia a missão, tendo disponibilizado 500 rações de combate da sua reserva para garantir o apoio logístico aos operacionais destacados.

Espanha enfrenta incêndios de grande dimensão

A ANEPC recorda que várias regiões espanholas têm sido atingidas, nos últimos dias, por incêndios rurais de grande dimensão, favorecidos pelas temperaturas elevadas e por condições meteorológicas adversas, fatores que têm contribuído para a rápida propagação das chamas e exigido o reforço dos meios de combate.

A autoridade sublinha ainda que esta missão evidencia a cooperação entre os dois países na resposta a situações de emergência.

"A missão que agora começa reflete os laços de solidariedade e cooperação entre Portugal e Espanha, traduzindo o compromisso dos dois países na resposta conjunta a situações de emergência e no apoio mútuo em matéria de proteção civil."