Portugal envia força especial com 128 operacionais para combater incêndios em Espanha

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Portugal vai enviar este sábado uma Força Operacional Conjunta (FOCON), composta por 128 operacionais, para apoiar as autoridades espanholas no combate aos incêndios rurais que afetam a província de Ávila.
A força parte da Guarda às 15h00 e integra elementos da estrutura de Comando e da Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dos corpos de bombeiros da Sub-região das Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.
Missão acionada ao abrigo do protocolo entre Portugal e Espanha
Segundo a ANEPC, a mobilização foi efetuada ao abrigo do protocolo de cooperação em vigor entre Portugal e Espanha para situações de proteção civil.
"A missão foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre ajuda mútua em matéria de Proteção Civil, reforçando a estreita colaboração entre os dois países na resposta a situações de emergência", refere a autoridade em comunicado.
A operação será chefiada por David Lobato, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.
O Exército Português também apoia a missão, tendo disponibilizado 500 rações de combate da sua reserva para garantir o apoio logístico aos operacionais destacados.
Espanha enfrenta incêndios de grande dimensão
A ANEPC recorda que várias regiões espanholas têm sido atingidas, nos últimos dias, por incêndios rurais de grande dimensão, favorecidos pelas temperaturas elevadas e por condições meteorológicas adversas, fatores que têm contribuído para a rápida propagação das chamas e exigido o reforço dos meios de combate.
A autoridade sublinha ainda que esta missão evidencia a cooperação entre os dois países na resposta a situações de emergência.
"A missão que agora começa reflete os laços de solidariedade e cooperação entre Portugal e Espanha, traduzindo o compromisso dos dois países na resposta conjunta a situações de emergência e no apoio mútuo em matéria de proteção civil."