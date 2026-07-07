terça-feira, 07 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Portugal envia 12 toneladas de ajuda humanitária para a Venezuela e faz regressar equipa de emergência

Dois aviões da Força Aérea partem esta terça-feira para Caracas com bens essenciais, ferramentas, ambulâncias e donativos da Cruz Vermelha. No regresso, transportam os operacionais portugueses mobilizados após os sismos de junho.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Portugal envia 12 toneladas de ajuda humanitária para a Venezuela e faz regressar equipa de emergência

Violência no Aeroporto de Lisboa: homem detido após agredir brutalmente agente da PSP e outros funcionários do aeroporto

Relacionados

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Balanço oficial da Venezuela agrava-se: 95 portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos. 17 são crianças

Desde o dia 24 de junho, já foram resgatadas 6.462 pessoas dos escombros.
Balanço oficial da Venezuela agrava-se: 95 portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos. 17 são crianças

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

O fundo Global Citizen Education da FIFA foca-se agora em restabelecer o acesso à educação na Venezuela após os dois sismos do passado dia 24 de junho.
"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Portugal envia esta terça-feira uma nova missão de apoio à Venezuela, transportando dezenas de toneladas de ajuda humanitária destinada às populações afetadas pelos sismos de 24 de junho. A operação assinala também o regresso ao país da equipa portuguesa que participou nas ações de busca, salvamento e primeiros socorros.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dois aviões da Força Aérea Portuguesa descolam de Lisboa ao início da tarde com 12 toneladas de material de higiene, abrigo, conforto e saneamento.

A carga inclui ainda 1,5 toneladas de ferramentas e equipamentos de apoio à remoção de escombros, disponibilizados pela Marinha Portuguesa.

Ambulâncias e donativos seguem para Caracas

A missão transporta igualmente donativos da Cruz Vermelha, "incluindo 2 ambulâncias totalmente equipadas, que funcionam como unidades móveis de saúde".

O envio da ajuda é realizado no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a chegada a Caracas está prevista para quarta-feira.

Operacionais portugueses regressam

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os mesmos aviões serão utilizados para transportar de regresso a Portugal os elementos da Força Operacional Nacional Conjunta (FOCON), destacados para a Venezuela nos dias que se seguiram aos sismos para apoiar as operações de busca, salvamento e primeiros socorros.

"A resposta à emergência na Venezuela entra agora numa nova fase, de intervenção humanitária", refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Mais de 3.500 mortos

De acordo com o mais recente balanço oficial das autoridades venezuelanas, os sismos provocaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos.

Entre as vítimas mortais encontram-se pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes, enquanto outras 60 pessoas permanecem desaparecidas ou incontactáveis.

Temas

Luís Montenegro
Venezuela
portugal
Sismos
Tragédia

Leia também

Tribunal Europeu condena Portugal a indemnizar FC Porto por violação da liberdade de expressão

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado português a pagar 15.300 euros ao FC Porto por considerar que foram violados os direitos de liberdade de expressão de dirigentes do clube sancionados por críticas a árbitros. A decisão distingue, contudo, as críticas legítimas das acusações de corrupção sem base factual
Tribunal Europeu condena Portugal a indemnizar FC Porto por violação da liberdade de expressão

Já foi criada associação de utentes para defender medicamentos genéricos

“A UMG entende que os medicamentos genéricos estão sujeitos a critérios de qualidade, segurança e eficácia idênticos aos de marca. A diferença de preço dos remédios de marca não reflete superioridade clínica, mas sim estratégias comerciais, judiciais e hábitos enraizados que persistem no circuito da prescrição”, defende.
Já foi criada associação de utentes para defender medicamentos genéricos

"Para nós é o nosso futuro, para si é só burocracia": grupo de estudantes confronta Ministro da Educação devido aos exames nacionais

O vídeo já conta com várias reações.
"Para nós é o nosso futuro, para si é só burocracia": grupo de estudantes confronta Ministro da Educação devido aos exames nacionais

Mais vistos

Destaques