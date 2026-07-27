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Portugal enfrenta risco máximo de incêndio. IPMA mantém alertas devido ao calor

O risco máximo de incêndio abrange todos os distritos do Norte, Centro e ainda Faro. Apenas cerca de 40 concelhos do litoral escapam aos níveis mais elevados de perigo, numa semana marcada por temperaturas que podem atingir os 40 graus.
Redação
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Portugal enfrenta risco máximo de incêndio. IPMA mantém alertas devido ao calor

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Portugal continental enfrenta esta segunda-feira um cenário de elevado risco de incêndio rural, com todos os distritos do Norte e Centro, bem como o distrito de Faro, classificados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) com perigo máximo de incêndio.

O restante território encontra-se em perigo muito elevado, num contexto marcado por temperaturas elevadas e condições meteorológicas favoráveis à propagação de incêndios.

Dos 278 concelhos de Portugal continental, apenas cerca de 40, maioritariamente localizados junto ao litoral, apresentam níveis de risco inferiores, classificados como elevado ou moderado. Estes municípios distribuem-se pelos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro.

Risco deverá manter-se durante a semana

As previsões do IPMA apontam para a manutenção do perigo elevado de incêndio ao longo dos próximos dias, não sendo esperadas alterações significativas nas condições meteorológicas que permitam reduzir o risco.

Além da situação de perigo de incêndio, todos os distritos do continente, com exceção de Faro, encontram-se sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas, um aviso que deverá manter-se, pelo menos, até terça-feira.

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Temperaturas até aos 40 graus

As temperaturas máximas deverão atingir os 40 graus em Santarém e Évora, enquanto Lisboa poderá chegar aos 37 graus e o Porto aos 31 graus.

O IPMA prevê ainda uma pequena subida da temperatura mínima, sobretudo nas regiões Norte e no interior Centro, bem como um aumento da temperatura máxima, mais acentuado no litoral Norte e Centro.

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Incêndio Rural
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