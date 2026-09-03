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Portugal em alerta devido ao calor: há 14 distritos sob aviso amarelo

O calor vai continuar a fazer-se sentir em força no continente. O IPMA prolongou até sábado o aviso amarelo de tempo quente e alargou-o a 14 distritos. Setúbal e Évora podem atingir os 43 graus esta sexta-feira, enquanto vários concelhos estão sob perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural.
SOL/Lusa
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Portugal em alerta devido ao calor: há 14 distritos sob aviso amarelo

Mulher britânica é morta à facada pelo companheiro no corredor de um hotel em Albufeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu hoje o aviso amarelo de tempo quente até sábado e alargou-o de 11 para 14 distritos.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre estão sob aviso amarelo entre as 10:00 de hoje e as 19:00 de sábado.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa do calor, o IPMA colocou em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda), Sardoal, Mação (Santarém), Nisa, Gavião (Portalegre), Monchique, Portimão, Silves, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel (Faro).

Cerca de 90 concelhos de Bragança, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro enfrentam um perigo muito elevado de perigo de incêndio.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral Norte e Centro, vento fraco, poeiras em suspensão e subida de temperatura.

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As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Bragança, Braga e Leiria) e os 24 (Portalegre) e as máximas entre os 27 (Aveiro) e os 43 (Setúbal e Évora).

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