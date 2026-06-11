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Portugal é o 7.º país mais seguro do mundo, revelou índice internacional

Portugal mantém a 7.ª posição que ocupa desde 2023, consolidando-se como um dos países mais seguros do mundo e um dos mais bem classificados da Europa.
Redação
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Portugal é o 7.º país mais seguro do mundo, revelou índice internacional

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Portugal está entre os 10 países mais seguros do mundo, segundo o Índice Global da Paz (Global Peace Index, em inglês), ocupando o 7.º lugar. Trata-se do mais abrangente índice internacional sobre paz e segurança, avaliando 163 países.

No top 10 juntam-se, por esta ordem:

  1. Islândia

  2. Nova Zelândia

  3. Suíça

  4. Eslovénia

  5. Irlanda

  6. Áustria

  7. Portugal

  8. Singapura

  9. Finlândia

  10. Japão

Para apurar os resultados, o índice analisa três grandes áreas: o nível de segurança e proteção social, os conflitos internos e internacionais em curso e o grau de militarização de cada país. Entre os indicadores avaliados estão a criminalidade violenta, as taxas de homicídio, a estabilidade política, o impacto do terrorismo, os gastos militares e o envolvimento em conflitos armados.

O relatório divulgado esta semana refere ainda que o nível médio de paz
deteriorou 0,7% no último ano, sendo o 12º ano consecutivo em que isso acontece. Segundo os autores do estudo, os conflitos em curso, as tensões geopolíticas e a crescente instabilidade internacional continuam a pressionar os indicadores globais.

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Portugal mantém a 7.ª posição que ocupa desde 2023, consolidando-se como um dos países mais seguros do mundo e um dos mais bem classificados da Europa.

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