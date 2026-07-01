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Portugal decreta luto nacional pelas vítimas na Venezuela. Sismos vitimizaram pelo menos 71 portugueses e lusodescendentes

O mais recente balanço oficial do número de vítimas dos dois sismos que abalaram o país na passada quarta-feira refere 1.943 mortos e 10.571 feridos.
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"Decidimos no Governo, também já com a partilha com o Presidente da República, determinar o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos terramotos que ocorreram na Venezuela e, em particular, pelos cidadãos portugueses, e lusodescendentes que perderam a vida e por todos aqueles que sofreram o efeito destas tragédias", afirmou Luís Montenegro, à margem da cerimónia de apresentação do modelo português de Inteligência Artificial "Amália", em Lisboa.

O primeiro-ministro voltou ainda a assegurar que o Governo português se mantém atento às operações de resgate na Venezuela e aos trabalhos de recuperação. "Não temos a possibilidade, neste momento, de perspetivar aquele que será o resultado final do apuramento das vítimas, em particular das vítimas mortais desta tragédia. Infelizmente, gostaríamos de poder hoje dizer que essa avaliação estaria concluída ou perto disso, mas ainda não é o caso", disse.

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O mais recente balanço oficial do número de vítimas dos dois sismos que abalaram o país na passada quarta-feira refere 1.943 mortos e 10.571 feridos.

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