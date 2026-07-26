Portugal continental sob aviso amarelo de calor nos próximos dias

Nestes dois dias, Portugal continental está praticamente todo em perigo de incêndio máximo ou muito elevado

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Faro, vão estar sob aviso amarelo na segunda e na terça-feira devido ao calor, podendo as temperaturas atingir os 40 graus em Santarém, Beja e Évora, segundo o IPMA.

O alerta emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido às previsões de temperaturas máximas elevadas vigora entre as 09h00 de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira.

Na segunda e na terça-feira, o instituto prevê que a temperatura ultrapasse os 35 graus em vários distritos, com Santarém, Beja e Évora a tocarem os 40 graus celsius.

Nestes dois dias, Portugal continental está praticamente todo em perigo de incêndio máximo ou muito elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



