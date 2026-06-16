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Portugal conta com 559 praias com água de qualidade excelente

A classificação tem por base os resultados das análises realizadas às águas das praias durante a época balnear, avaliando parâmetros como a presença de bactérias indicadoras de poluição
Redação
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Portugal conta com 559 praias com água de qualidade excelente

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Portugal entra na época balnear com boas notícias para quem procura praia: de acordo com os dados divulgados, esta terça-feira, pela Agência Europeia do Ambiente, o país conta 559 praias com água de excelente qualidade, mais três do que no ano passado.

A classificação tem por base os resultados das análises realizadas às águas das praias durante a época balnear, avaliando parâmetros como a presença de bactérias indicadoras de poluição.

Das 682 praias monitorizadas, 559 foram classificadas como de "qualidade excelente", representando 82% do total.

Assim, de acordo com os dados citados pela agência Lusa, 75 praias (11%) foram classificadas como “boas”, 19 (2,8%) como “suficientes”, 12 (1,8%) como “más” e 17 (2,5%) não foram classificadas.

No entanto, as praias de "má qualidade" subiram de 9 para 12, e as praias "não classificadas" diminuíram de 20 para 17, adianta a mesma fonte.

Os dados de monitorização e outras informações relativas à gestão das águas balneares são comunicados à Agência Europeia do Ambiente por 29 países europeus que apresentam relatórios, sendo posteriormente avaliados para o documento anual europeu.

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