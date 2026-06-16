Portugal conta com 559 praias com água de qualidade excelente

A classificação tem por base os resultados das análises realizadas às águas das praias durante a época balnear, avaliando parâmetros como a presença de bactérias indicadoras de poluição

Portugal entra na época balnear com boas notícias para quem procura praia: de acordo com os dados divulgados, esta terça-feira, pela Agência Europeia do Ambiente, o país conta 559 praias com água de excelente qualidade, mais três do que no ano passado.

A classificação tem por base os resultados das análises realizadas às águas das praias durante a época balnear, avaliando parâmetros como a presença de bactérias indicadoras de poluição.

Das 682 praias monitorizadas, 559 foram classificadas como de "qualidade excelente", representando 82% do total.

Assim, de acordo com os dados citados pela agência Lusa, 75 praias (11%) foram classificadas como “boas”, 19 (2,8%) como “suficientes”, 12 (1,8%) como “más” e 17 (2,5%) não foram classificadas.

No entanto, as praias de "má qualidade" subiram de 9 para 12, e as praias "não classificadas" diminuíram de 20 para 17, adianta a mesma fonte.

Os dados de monitorização e outras informações relativas à gestão das águas balneares são comunicados à Agência Europeia do Ambiente por 29 países europeus que apresentam relatórios, sendo posteriormente avaliados para o documento anual europeu.

Portugal destaca-se no panorama europeu

A costa portuguesa, com centenas de quilómetros de praias atlânticas, continua a ser uma das principais atrações turísticas do país.

Os dados agora divulgados reforçam a imagem de Portugal como um destino balnear de referência, não só pela extensão e diversidade das praias, mas também pela qualidade das águas disponíveis para banhos.