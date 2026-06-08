Portugal aquece esta semana com temperaturas a ultrapassar os 30 graus

No entanto, a subida das temperaturas traz consigo um agravamento do risco de incêndio rural.

Depois de uma semana marcada por temperaturas mais amenas e alguma instabilidade atmosférica em várias regiões do país, Portugal deverá voltar a registar uma subida significativa dos termómetros nos próximos dias.

As previsões meteorológicas apontam para a chegada de uma massa de ar mais quente à Península Ibérica, situação que poderá levar as temperaturas máximas a atingir os 38ºC em algumas zonas do interior durante o próximo fim de semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar da subida prevista, o vento continua a soprar muito forte nos próximos dias, com rajadas que podem chegar aos 70 km/hora.

No feriado, dia 10 de junho, as temperaturas máximas na capital e no Porto vão rondar os 27 graus.

A partir do final da semana deverá verificar-se uma tendência de subida gradual das temperaturas, sobretudo nas regiões do interior Norte, Centro e Alentejo. O aumento será mais expressivo longe da faixa costeira, onde a influência marítima continuará a moderar os valores térmicos.

As previsões indicam que os distritos de Beja, Évora, Castelo Branco, Portalegre e Santarém poderão registar as temperaturas mais elevadas. Em algumas localidades do Alentejo e do Vale do Tejo, os termómetros poderão aproximar-se dos 38ºC, valores bastante acima da média climatológica para a primeira metade de junho.

No entanto, a subida das temperaturas traz um agravamento do risco de incêndio rural, especialmente nas regiões do interior, onde os solos já apresentam níveis reduzidos de humidade após várias semanas com precipitação escassa.