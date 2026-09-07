Poluição. Há duas cidades acima do limite e Portugal só tem quatro anos para mudar

A poluição nas zonas urbanas mais expostas ao trânsito continua a preocupar. Lisboa e Braga ultrapassaram em 2024 o limite anual de dióxido de azoto e Portugal terá de cumprir valores mais exigentes até 2030.

O dióxido de azoto (NO₂), poluente associado sobretudo aos veículos com motores de combustão, "continua a ser um poluente crítico nas zonas urbanas", alertam a Zero e o Conselho Português para a Saúde e Ambiente (CPSA).

Os dados oficiais de 2024 mostram que as estações da Avenida da Liberdade, em Lisboa, e de Frei Bartolomeu Mártires, em Braga, ultrapassaram o atual limite anual de 40 microgramas por metro cúbico.

O problema é particularmente evidente nas zonas de tráfego. Sete das 16 estações analisadas ultrapassaram os 20 microgramas por metro cúbico, valor que Portugal terá de respeitar a partir de 2030, enquanto 15 ficaram acima dos 10 microgramas recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

"O transporte rodoviário mantém-se como uma das principais fontes de poluição atmosférica em meio urbano", sublinham as organizações, que defendem medidas para reduzir o tráfego e limitar a circulação dos veículos mais poluentes.

Menos de quatro anos para agir

Em 2025, a Avenida da Liberdade registou 40,3 microgramas por metro cúbico. Para a Zero e o CPSA, o cumprimento do limite deveu-se apenas ao arredondamento e poderá resultar de condições meteorológicas mais favoráveis e da renovação do parque automóvel, e não de políticas específicas de melhoria da qualidade do ar.

As organizações alertam ainda para a reduzida monitorização das partículas finas (PM2,5) e defendem o reforço da rede de medição.

"Com menos de quatro anos até 2030, o Governo e as autarquias têm uma janela cada vez mais estreita para inverter esta trajetória", afirmam.

A poluição do ar é estimada como responsável por cerca de 4.200 mortes prematuras por ano em Portugal, o equivalente a 12 por dia.