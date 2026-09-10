Polícias anunciam protestos em todo o país e exigem valorização salarial a partir de 2027

A ASPP anunciou protestos nacionais caso o Governo não garanta uma valorização salarial da PSP a partir de 2027. Quatro associações da GNR e três sindicatos da PSP exigem também um suplemento de risco igual ao atribuído aos inspetores da PJ.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) anunciou esta quinta-feira uma série de protestos a nível nacional, incluindo um abaixo-assinado e manifestações, caso o Governo não assuma um compromisso juridicamente vinculativo para garantir uma valorização salarial dos polícias a partir de janeiro de 2027.

Em conferência de imprensa, na sede da ASPP, em Lisboa, o presidente da associação, Paulo Santos, apontou um cenário de constrangimentos, dificuldades e desmotivação na PSP e acusou o Governo de manter por cumprir parte do acordo celebrado em 2024.

Esse acordo permitiu aumentar o valor do suplemento por serviço e risco atribuído aos elementos das forças de segurança, mas, segundo a ASPP, ficaram por concretizar alterações nas tabelas remuneratórias.

Abaixo-assinado e manifestações em várias cidades

O abaixo-assinado lançado pela ASPP fica disponível a partir desta quinta-feira, nas redes sociais e na página oficial da associação, podendo ser subscrito por qualquer pessoa.

Entre 14 e 30 de setembro, estão previstas ações em vários pontos do país destinadas a dar a conhecer os problemas da PSP a autarcas, empresários e população.

As manifestações decorrerão entre 22 de setembro e 30 de outubro. Já estão marcados protestos para o Porto, a 24 de setembro, Leiria, a 1 de outubro, Lisboa, a 8 de outubro, e Faro, a 14 de outubro.

A ASPP admite ainda manifestações noutras cidades, incluindo Coimbra e Guimarães, bem como nas regiões autónomas.

Paulo Santos revelou também que a associação pretende convidar as estruturas representativas da GNR para uma grande manifestação nacional durante o mês de outubro.

PSP e GNR querem suplemento de risco igual ao da PJ

O anúncio da ASPP surge no mesmo dia em que quatro associações da GNR e três sindicatos da PSP exigiram ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, uma reunião “no prazo máximo de uma semana” para discutir a atribuição de um suplemento de risco equiparado ao dos inspetores da Polícia Judiciária.

As sete estruturas decidiram avançar com o pedido depois de uma reunião conjunta, segundo o presidente da Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG), Ricardo Rodrigues.

O responsável afirmou à agência Lusa que as estruturas pretendem reunir com o ministro antes de avançarem para ações de protesto, recordando que estavam previstas reuniões para 15 de julho e 2 de setembro que não chegaram a concretizar-se.

Em causa está novamente a atribuição do suplemento por serviço e risco, com as associações e sindicatos a defenderem uma equiparação ao valor pago aos inspetores da PJ.

Segundo Ricardo Rodrigues, cada elemento da PSP e da GNR terá perdido cerca de 9.000 euros desde 2024 por não beneficiar de um suplemento de risco idêntico ao atribuído aos inspetores da Polícia Judiciária.

Sindicatos querem aumentos e revisão das carreiras

As estruturas representativas da PSP e da GNR querem ainda discutir uma valorização remuneratória a partir de 1 de janeiro de 2027 e uma revisão estrutural das carreiras e do sistema remuneratório.

“Depois de 26 meses de promessas, adiamentos e incumprimentos, não aceitaremos novamente ficar a meio caminho”, sustentam as organizações, defendendo que não aceitam “mais promessas sem resultados, calendários que não se cumprem ou acordos que perpetuem a desigualdade”.

Esta semana, o ministro da Administração Interna afirmou no Parlamento que pretende retomar, no final de setembro, as negociações com os sindicatos da PSP e as associações da GNR.

Ricardo Rodrigues contesta, no entanto, que existam atualmente negociações. Segundo o presidente da ANSG, desde 2024 foram assinados dois protocolos negociais, mas não foi tomada qualquer medida na sequência desses processos.

Além da ANSG, participam nesta reivindicação a Associação Nacional de Oficiais da Guarda (ANOG), a Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda (ASPIG), a Associação União dos Guardas (AUG), o Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública (SUP), o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) e o Sindicato de Polícia pela Ordem e Liberdade (SPOL).