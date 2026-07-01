Polícia Judiciária detém médica suspeita de cobrar mil euros para facilitar reformas por invalidez

Em causa estão os crimes de corrupção, falsificação de documentos, fraude à Segurança Social e burla qualificada.

A médica que cobrava mil euros para mediar processos de reforma por invalidez foi detida pela Polícia Judiciária esta terça-feira após uma série de buscas em Lisboa, Leiria, Santarém e Benavente.

De acordo com a SIC Notícias , foram realizadas 19 buscas - três em consultórios médicos - tendo sido detidos outros três médicos e constituídos nove arguidos. Entre os detidos estão Pedro Barreira e João Vasco Barreira, conhecidos como os "Twin Docs".

Tudo indica que o esquema terá começado há cerca de seis anos, com a médica a cobrar, no mínimo, mil euros, para intervir nos processos. O mesmo órgão de comunicação social dá conta que a médica conseguiu, por exemplo, que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez numa única empresa pública.

Em causa estão os crimes de corrupção, falsificação de documentos, fraude à Segurança Social e burla qualificada.

Recorde-se que, após exposto o esquema, a Ordem dos Médicos ordenou a abertura de um inquérito às ações da médica.

De notar que a reforma por invalidez é um apoio financeiro mensal pago pela Segurança Social a trabalhadores que fiquem com uma incapacidade permanente para o trabalho. Este subsídio aplica-se apenas quando a incapacidade tem origem em causas não profissionais (excluindo doenças profissionais ou acidentes de trabalho).