terça-feira, 07 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Polícia Judiciária detém homem de 73 anos suspeito de atear incêndio florestal em Sever do Vouga

A Polícia Judiciária deteve um homem de 73 anos suspeito de ter provocado um incêndio florestal em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro. O fogo foi rapidamente dominado por populares e bombeiros, evitando que atingisse uma extensa área florestal e habitações
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Polícia Judiciária detém homem de 73 anos suspeito de atear incêndio florestal em Sever do Vouga

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Relacionados

Incêndio de Vouzela alastra a Águeda e atinge anexos e casas devolutas

As chamas chegaram durante a madrugada ao concelho de Águeda, depois de uma progressão descrita como "atípica". Há registo de um ferido com queimaduras, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e a circulação na Linha do Vouga continua interrompida.
Incêndio de Vouzela alastra a Águeda e atinge anexos e casas devolutas

Incêndios em Sever do Vouga dão prejuízos de 18 milhões de euros

Mais de metade deste valor, cerca de 10 milhões de euros, está relacionado com os danos relacionados ao tecido empresarial regional.
Incêndios em Sever do Vouga dão prejuízos de 18 milhões de euros

PJ deteve dois homens pelo incêndio na Ecopista do Vouga

"Os suspeitos terão atuado num quadro de futilidade", acrescentou a PJ.
PJ deteve dois homens pelo incêndio na Ecopista do Vouga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 73 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal na segunda-feira em Sever do Vouga, anunciou esta terça-feira a Diretoria do Norte da força de investigação criminal.

Segundo a PJ, o suspeito foi detido fora de flagrante delito por alegadamente ser o autor de um incêndio que deflagrou ao início da tarde nas imediações da Ecopista e da antiga estação ferroviária de Paradela do Vouga.

Incêndio começou com recurso a chama direta

Em comunicado, a Judiciária explica que o incêndio foi provocado através do recurso a chama direta numa zona de mato, junto de uma extensa área florestal.

Nas proximidades existiam ainda instalações industriais e habitações, circunstâncias que aumentavam o potencial de propagação do fogo.

A PJ sublinha, contudo, que o incêndio não atingiu grandes dimensões graças à rápida intervenção de populares e dos bombeiros, que conseguiram controlar as chamas numa fase inicial.

Zona tem registado outros incêndios suspeitos

A investigação revela que, nos últimos anos, foram combatidos vários focos de incêndio na mesma zona, todos com origem considerada suspeita.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a Polícia Judiciária, não foi possível identificar qualquer motivação racional ou explicação plausível para o alegado comportamento do suspeito.

Os investigadores referem ainda que o homem revelou "uma acentuada propensão para o comportamento incendiário", apesar das condições meteorológicas adversas e dos sucessivos alertas emitidos pelas autoridades para o elevado risco de incêndio.

Suspeito será presente a juiz

A detenção contou com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Águeda.

O suspeito será agora presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão decididas as medidas de coação a aplicar.

Temas

Policia Judiciária
Incendiário
Sever do Vouga
Detenção

Leia também

Surto mistério nas Caldas da Rainha. Dezenas de jovens assistidos no hospital com sintomas de intoxicação alimentar após torneio de futebol

Cerca de 50 pessoas, na maioria jovens, recorreram ao Hospital das Caldas da Rainha com sintomas de vómitos e diarreia. As autoridades ainda não conseguiram identificar a origem do surto e prosseguem as investigações.
Surto mistério nas Caldas da Rainha. Dezenas de jovens assistidos no hospital com sintomas de intoxicação alimentar após torneio de futebol

Polícia Judiciária detém homem de 73 anos suspeito de atear incêndio florestal em Sever do Vouga

A Polícia Judiciária deteve um homem de 73 anos suspeito de ter provocado um incêndio florestal em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro. O fogo foi rapidamente dominado por populares e bombeiros, evitando que atingisse uma extensa área florestal e habitações
Polícia Judiciária detém homem de 73 anos suspeito de atear incêndio florestal em Sever do Vouga

NOS Alive: PSP reforça segurança e transportes públicos aumentam oferta. Conheça os condicionamentos

O Festival NOS Alive arranca na quinta-feira com um reforço dos transportes públicos e uma operação especial da PSP. Haverá cortes e condicionamentos de trânsito em Algés, comboios, autocarros e ligações fluviais reforçadas, além de regras apertadas à entrada do recinto
NOS Alive: PSP reforça segurança e transportes públicos aumentam oferta. Conheça os condicionamentos

Mais vistos

Destaques