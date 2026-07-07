Polícia Judiciária detém homem de 73 anos suspeito de atear incêndio florestal em Sever do Vouga

A Polícia Judiciária deteve um homem de 73 anos suspeito de ter provocado um incêndio florestal em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro. O fogo foi rapidamente dominado por populares e bombeiros, evitando que atingisse uma extensa área florestal e habitações

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 73 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal na segunda-feira em Sever do Vouga, anunciou esta terça-feira a Diretoria do Norte da força de investigação criminal.

Segundo a PJ, o suspeito foi detido fora de flagrante delito por alegadamente ser o autor de um incêndio que deflagrou ao início da tarde nas imediações da Ecopista e da antiga estação ferroviária de Paradela do Vouga.

Incêndio começou com recurso a chama direta

Em comunicado, a Judiciária explica que o incêndio foi provocado através do recurso a chama direta numa zona de mato, junto de uma extensa área florestal.

Nas proximidades existiam ainda instalações industriais e habitações, circunstâncias que aumentavam o potencial de propagação do fogo.

A PJ sublinha, contudo, que o incêndio não atingiu grandes dimensões graças à rápida intervenção de populares e dos bombeiros, que conseguiram controlar as chamas numa fase inicial.

Zona tem registado outros incêndios suspeitos

A investigação revela que, nos últimos anos, foram combatidos vários focos de incêndio na mesma zona, todos com origem considerada suspeita.

Segundo a Polícia Judiciária, não foi possível identificar qualquer motivação racional ou explicação plausível para o alegado comportamento do suspeito.

Os investigadores referem ainda que o homem revelou "uma acentuada propensão para o comportamento incendiário", apesar das condições meteorológicas adversas e dos sucessivos alertas emitidos pelas autoridades para o elevado risco de incêndio.

Suspeito será presente a juiz

A detenção contou com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Águeda.

O suspeito será agora presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão decididas as medidas de coação a aplicar.