Polícia Judiciária detém homem de 73 anos suspeito de atear incêndio florestal em Sever do Vouga

Relacionados
Incêndio de Vouzela alastra a Águeda e atinge anexos e casas devolutas
Incêndios em Sever do Vouga dão prejuízos de 18 milhões de euros
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 73 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal na segunda-feira em Sever do Vouga, anunciou esta terça-feira a Diretoria do Norte da força de investigação criminal.
Segundo a PJ, o suspeito foi detido fora de flagrante delito por alegadamente ser o autor de um incêndio que deflagrou ao início da tarde nas imediações da Ecopista e da antiga estação ferroviária de Paradela do Vouga.
Incêndio começou com recurso a chama direta
Em comunicado, a Judiciária explica que o incêndio foi provocado através do recurso a chama direta numa zona de mato, junto de uma extensa área florestal.
Nas proximidades existiam ainda instalações industriais e habitações, circunstâncias que aumentavam o potencial de propagação do fogo.
A PJ sublinha, contudo, que o incêndio não atingiu grandes dimensões graças à rápida intervenção de populares e dos bombeiros, que conseguiram controlar as chamas numa fase inicial.
Zona tem registado outros incêndios suspeitos
A investigação revela que, nos últimos anos, foram combatidos vários focos de incêndio na mesma zona, todos com origem considerada suspeita.
Segundo a Polícia Judiciária, não foi possível identificar qualquer motivação racional ou explicação plausível para o alegado comportamento do suspeito.
Os investigadores referem ainda que o homem revelou "uma acentuada propensão para o comportamento incendiário", apesar das condições meteorológicas adversas e dos sucessivos alertas emitidos pelas autoridades para o elevado risco de incêndio.
Suspeito será presente a juiz
A detenção contou com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Águeda.
O suspeito será agora presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão decididas as medidas de coação a aplicar.