Planeta entra em défice ecológico: humanidade vive a partir de hoje "a crédito" da Terra

A partir desta quinta-feira, a humanidade passa a consumir mais recursos do que aqueles que a Terra consege regenerar até ao final do ano. Especialistas alertam que o atual ritmo de consumo continua a ser insustentável.

A humanidade entrou esta quinta-feira em dívida ecológica, depois de ter consumido todos os recursos naturais que o planeta consegue regenerar ao longo de um ano. A partir de hoje, 30 de julho, tudo o que for utilizado até ao final do ano representa um défice ambiental, sustentado pela exploração excessiva dos ecossistemas e pela acumulação de emissões de carbono.

A data, conhecida internacionalmente como Earth Overshoot Day (Dia da Sobrecarga da Terra), é calculada anualmente pela organização Global Footprint Network, em colaboração com a Universidade de York, através da comparação entre a procura humana por recursos naturais e a capacidade de regeneração do planeta.

Humanidade consome como se tivesse quase dois planetas

Segundo os cálculos divulgados este ano, o atual nível de consumo equivale à utilização de 1,73 planetas Terra. Isto significa que a humanidade está a utilizar os recursos naturais cerca de 73% mais depressa do que os ecossistemas conseguem repor, o valor mais elevado alguma vez registado.

Os investigadores alertam que esta sobreutilização tem consequências diretas, como a desflorestação, a perda de biodiversidade, a degradação dos solos, a redução da capacidade produtiva dos ecossistemas e o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para fenómenos meteorológicos extremos cada vez mais frequentes.

Data mudou, mas pressão ambiental continua a aumentar

À primeira vista, o facto de o Dia da Sobrecarga da Terra ocorrer seis dias mais tarde do que em 2025 pode sugerir uma melhoria. No entanto, a Global Footprint Network esclarece que essa alteração resulta sobretudo de uma atualização científica sobre a capacidade dos oceanos para absorver carbono e não de uma redução efetiva do consumo mundial. Pelo contrário, a diferença entre os recursos disponíveis e o consumo humano continuou a aumentar durante o último ano.

Desde o início da década de 1970, quando o planeta entrou pela primeira vez em défice ecológico, a dívida acumulada corresponde atualmente ao equivalente a 20,6 anos da capacidade regenerativa da Terra, um valor que continua a crescer de ano para ano.

Soluções passam pela energia, alimentação e cidades

A organização defende que inverter esta tendência exige mudanças estruturais na produção e no consumo, passando pela descarbonização da economia, redução do desperdício alimentar, proteção dos ecossistemas, aposta em cidades mais sustentáveis e maior eficiência energética.

Segundo a Global Footprint Network, é possível "mover a data" do Dia da Sobrecarga da Terra para mais tarde no calendário através de políticas públicas e escolhas individuais que reduzam a pressão sobre os recursos naturais.