quinta-feira, 16 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PJ trava esquema de receitas falsas que abastecia mercado ilegal de medicamentos para emagrecer

Quatro pessoas, entre elas dois funcionários de um hospital privado da região Norte, foram detidas por suspeitas de lesarem o SNS e seguradoras através da falsificação de prescrições médicas. Os medicamentos eram depois revendidos ilegalmente.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PJ trava esquema de receitas falsas que abastecia mercado ilegal de medicamentos para emagrecer

Infarmed ordena a retirada e suspensão imediata de protector solar: "Consumidores que tenham o produto em casa não o devem usar"

Relacionados

Medicamentos para obesidade disparam 378% num ano e vendas ultrapassam meio milhão

Novos fármacos como Wegovy e Mounjaro impulsionam procura recorde em Portugal, apesar de custos acima dos 300 euros por mês e ausência de comparticipação.
Medicamentos para obesidade disparam 378% num ano e vendas ultrapassam meio milhão

SNS alarga comparticipação do Ozempic

O Infarmed autoriza agora que mais pessoas possam receber Ozempic pelo SNS, como complemento à dieta, exercício e terapêutica já existente.
SNS alarga comparticipação do Ozempic

A Polícia Judiciária desmantelou um alegado esquema de falsificação de receitas médicas que permitia comprar medicamentos comparticipados pelo Estado para posterior revenda no mercado paralelo. A operação, realizada no Grande Porto, culminou na detenção de quatro suspeitos, incluindo dois funcionários de um hospital privado da região Norte.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, numa investigação conduzida pela Diretoria do Norte da PJ que aponta para uma atividade criminosa desenvolvida, pelo menos, desde 2024.

Segundo a investigação, os suspeitos aproveitavam os acessos informáticos associados às suas funções, ou recorriam aos de terceiros, para emitir prescrições médicas fraudulentas. O objetivo passava por adquirir medicamentos comparticipados por vários sistemas de saúde e seguradoras, pagando apenas uma parte do seu valor.

Entre os fármacos obtidos desta forma encontram-se medicamentos destinados ao tratamento da diabetes e da obesidade, cuja procura tem aumentado significativamente nos últimos anos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Depois de adquiridos, os medicamentos eram desviados para o mercado paralelo, onde eram vendidos com elevadas margens de lucro.

Para além do prejuízo económico causado ao Serviço Nacional de Saúde e às entidades seguradoras, a Polícia Judiciária alerta para os riscos que este tipo de esquema representa para a saúde pública, uma vez que facilita a automedicação e a utilização destes medicamentos sem qualquer acompanhamento médico.

Os quatro detidos têm entre 28 e 52 anos e serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial, onde serão conhecidas as medidas de coação.

Temas

Burla
Fraude
SNS
Medicamentos para emagrecer
PJ

Leia também

Advogado detido por desvio de até 1,2 milhões de euros de clientes ligados aos Vistos Gold

Suspeito terá transferido dinheiro de investidores estrangeiros para contas pessoais durante cerca de três anos. A Polícia Judiciária já identificou 33 vítimas, mas admite que o número de lesados possa aumentar.
Advogado detido por desvio de até 1,2 milhões de euros de clientes ligados aos Vistos Gold

Portugal pela janela do comboio

Ao longo do ano, a CP organiza viagens que cruzam património ferroviário, natureza, gastronomia e tradições locais. De comboios históricos a roteiros sazonais, são programas que dão a conhecer diferentes regiões do país através da ferrovia. Alguns só acontecem quando a natureza permite mas uma coisa é certa: todos têm percursos de cortar a respiração. 
Portugal pela janela do comboio

Matou a mãe e enterrou-a num canteiro na varanda da sua casa. Mulher de 40 anos detida em Olhão

A suspeita estava evadida do estabelecimento prisional onde cumpria pena pelo crime de violência doméstica desde janeiro de 2024.
Matou a mãe e enterrou-a num canteiro na varanda da sua casa. Mulher de 40 anos detida em Olhão

Mais vistos

Destaques