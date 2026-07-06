PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.

A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação internacional de combate ao tráfico humano que decorreu em 59 países e permitiu identificar mais de duas mil vítimas em todo o mundo. Em Portugal, a ação resultou na detenção de três suspeitos e na sinalização de oito vítimas, no âmbito de investigações relacionadas com exploração sexual.

Denominada "Global Chain", a operação decorreu entre os dias 8 e 12 de junho e foi coordenada pela Europol, Frontex e Interpol, envolvendo milhares de autoridades policiais e entidades de fiscalização de vários continentes.

Operação mobilizou mais de 40 mil agentes

Segundo a PJ, a iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.

Além das forças de segurança, participaram também autoridades laborais, fiscais e aduaneiras, numa estratégia conjunta destinada a identificar vítimas, localizar suspeitos e desmantelar redes criminosas dedicadas ao tráfico de seres humanos.

Durante os cinco dias de operação foram fiscalizadas mais de 565 mil pessoas, analisados 360 mil documentos de identificação, inspecionados 140 mil veículos, realizados controlos em mais de 20 mil locais e monitorizados mais de seis mil voos e embarcações.

Mais de duas mil vítimas identificadas

A operação permitiu identificar 2.070 vítimas e potenciais vítimas, entre adultos e menores.

Os dados recolhidos indicam que a maioria das vítimas era do sexo feminino e adulta, sendo explorada sobretudo para fins de exploração sexual. As investigações revelaram ainda casos de trabalho forçado, mendicidade forçada e criminalidade forçada, embora em menor número.

No caso dos menores, as autoridades verificaram que muitos eram explorados para atividades como a mendicidade ou pequenos furtos, frequentemente por elementos da própria família, circunstância que torna particularmente difícil a sua proteção.

Mais de mil detenções em todo o mundo

No balanço global da operação foram efetuadas 1.024 detenções, das quais 334 diretamente relacionadas com o crime de tráfico de seres humanos.

Foram igualmente identificados mais de duas centenas de novos suspeitos, abertas 465 investigações criminais e detetados 80 casos de fraude documental, frequentemente utilizados para facilitar a circulação das vítimas entre países.

Portugal identificou três suspeitos

Em território nacional, a participação da PJ permitiu deter três pessoas suspeitas da prática do crime de tráfico de seres humanos e identificar oito vítimas.

A autoridade não divulgou a localização das detenções nem detalhes adicionais sobre as investigações em curso, sublinhando apenas que a operação incidiu sobretudo em situações de exploração sexual.

Cooperação internacional considerada decisiva

Para garantir uma resposta coordenada entre os diferentes países, foram criados dois centros internacionais de coordenação.

Um deles funcionou em Skopje, na Macedónia do Norte, reunindo os países da Europa, Ásia e África, enquanto o segundo foi instalado no Rio de Janeiro, sob coordenação da Ameripol, para acompanhar as operações no continente americano.

Especialistas da Europol estiveram destacados em ambos os centros, assegurando a troca permanente de informação criminal entre as autoridades participantes e permitindo uma resposta rápida às redes de criminalidade organizada que atuam além-fronteiras.