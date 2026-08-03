PJ investiga tentativa de rapto de bebé de dois anos em centro comercial do Seixal. Mãe diz que encontrou filha ao colo do alegado raptor

Uma bebé de dois anos terá sido alvo de uma tentativa de rapto, na manhã de sábado, no RioSul Shopping, no Seixal. A denúncia foi feita pela mãe da criança e o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Uma alegada tentativa de rapto de uma bebé de dois anos, ocorrida no sábado de manhã num centro comercial do Seixal, está a ser investigada pela Polícia Judiciária de Setúbal, após participação apresentada pela mãe da criança.

Segundo avançou o Correio da Manhã, a ocorrência foi inicialmente comunicada à PSP, que recolheu os primeiros elementos da investigação e preservou as imagens do sistema de videovigilância.

Mãe diz que encontrou a filha ao colo de um desconhecido

De acordo com a denúncia, o caso aconteceu cerca das 10h00, quando a menina se encontrava num carrinho de bebé.

A mãe terá dado alguns passos para efetuar um pagamento e, nesse momento, um homem terá pegado na criança ao colo.

Ao aperceber-se da situação, a mulher gritou por ajuda, levando o suspeito a abandonar a bebé e a fugir do local. Segundo a denúncia, o homem estaria acompanhado por outro indivíduo.

Videovigilância preservada para a investigação

Após o incidente, a mãe dirigiu-se à PSP para apresentar queixa.

Segundo o mesmo jornal os agentes ouviram testemunhas, determinaram a preservação das imagens de videovigilância do centro comercial e comunicaram o caso ao Ministério Público.

A investigação transitou entretanto para a Polícia Judiciária de Setúbal, que procura agora apurar as circunstâncias da alegada tentativa de rapto e identificar os suspeitos.