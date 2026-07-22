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PJ detém tio suspeito de abusar sexualmente de sobrinho de cinco anos no Entroncamento

Os crimes terão ocorrido entre o final de 2025 e o início deste ano, tendo o suspeito aproveitado a proximidade familiar com a vítima.
Redação
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PJ detém tio suspeito de abusar sexualmente de sobrinho de cinco anos no Entroncamento

Viajaram do Brasil para matar ex-namorado da filha. Casal e alegado assassino contratado foram detidos quando tentava fugir de Portugal

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A detenção foi confirmada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, que aponta o Entroncamento como o local onde os factos terão ocorrido.

De acordo com a PJ, o suspeito terá usado a relação de confiança existente com a família da vítima para consumar os abusos, agindo num contexto de proximidade que dificultou, numa fase inicial, a perceção da gravidade da situação.

Investigação avançou após denúncia

O caso só chegou às autoridades depois de uma denúncia formal, que despoletou uma investigação com diligências imediatas. A recolha de prova permitiu à PJ reunir elementos suficientes para solicitar um mandado de detenção fora de flagrante delito, cumprido junto do suspeito.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito à medida de coação mais gravosa prevista na lei: a prisão preventiva.

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