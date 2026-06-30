PJ detém homem por incendiar casa do novo companheiro da ex-mulher em Famalicão

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de atear fogo à habitação do novo companheiro da ex-mulher, em Vila Nova de Famalicão. O incêndio terá sido motivado por vingança após o fim do relacionamento conjugal e colocou em risco o edifício e os seus ocupantes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter incendiado uma habitação em Nine, no concelho de Vila Nova de Famalicão, alegadamente por vingança, depois de não aceitar o fim do relacionamento conjugal com a ex-mulher.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a PJ explica que os factos ocorreram a 19 de junho e que a casa visada pertence ao atual companheiro da ex-mulher do suspeito.

Segundo a investigação, o homem terá atuado num contexto de retaliação motivada pelo fim da relação.

"Num quadro de vingança, não aceitando o fim do relacionamento conjugal, o detido procedeu ao derramamento de acelerante de combustível sobre a porta e janela da habitação pertencente à vítima, com quem a ex-mulher se relacionava, dando início ao incêndio", refere a Polícia Judiciária.

Incêndio colocou ocupantes da casa em perigo

As chamas destruíram a zona de acesso à habitação e colocaram em risco quer o edifício quer as pessoas que se encontravam no seu interior.

De acordo com a PJ, os prejuízos provocados pelo incêndio ascendem a alguns milhares de euros.

O fogo acabou, no entanto, por ser rapidamente controlado graças à intervenção de moradores da zona.

"O incêndio acabou por ser precocemente detetado por vizinhos que, com recurso a mangueiras, rapidamente o extinguiram, evitando danos maiores", acrescenta a força de investigação criminal.

A Polícia Judiciária não revelou a identidade do detido nem os crimes concretamente imputados, prosseguindo agora o processo os seus trâmites legais junto das autoridades judiciais competentes.