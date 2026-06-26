PJ detém homem de 24 anos por suspeitas de pornografia de menores em Lagoa

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária, em Lagoa, no Algarve, por suspeitas de posse e partilha de pornografia de menores. A investigação aponta para a divulgação reiterada de ficheiros de exploração sexual de crianças desde 2023

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, um homem de 24 anos, em Lagoa, no distrito de Faro, por suspeitas da prática de vários crimes relacionados com pornografia de menores.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ refere que o suspeito é investigado pela alegada posse e envio de ficheiros contendo material de exploração sexual de crianças.

Segundo a investigação, o homem detinha e partilhava conteúdos de pornografia de menores "de forma reiterada", recorrendo a dispositivos informáticos, pelo menos desde 2023.

A operação foi desenvolvida pela Polícia Judiciária no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Portimão.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão determinadas as eventuais medidas de coação a aplicar.

A Polícia Judiciária não revelou mais detalhes sobre a investigação, nem sobre a quantidade de ficheiros apreendidos ou as circunstâncias que levaram à identificação do suspeito, uma vez que o processo se encontra em fase de inquérito.