segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PJ detém homem de 24 anos por suspeitas de pornografia de menores em Lagoa

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária, em Lagoa, no Algarve, por suspeitas de posse e partilha de pornografia de menores. A investigação aponta para a divulgação reiterada de ficheiros de exploração sexual de crianças desde 2023
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PJ detém homem de 24 anos por suspeitas de pornografia de menores em Lagoa

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Relacionados

Cantor Miguel Bravo condenado a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa por crimes sexuais. Vítimas são menores

Tribunal de Évora deu como provados todos os factos da acusação. Artista foi condenado por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores agravada.
Cantor Miguel Bravo condenado a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa por crimes sexuais. Vítimas são menores

Enfermeiro detido por pornografia de menores em Alfeizerão. Fingia ser uma rapariga com aplicação que alterava a voz

Os investigadores foram a Alfeizerão cumprir mandados de busca e encontraram dezenas de ficheiros ilegais e um suspeito com um método pensado para iludir vítimas e escapar à identificação.
Enfermeiro detido por pornografia de menores em Alfeizerão. Fingia ser uma rapariga com aplicação que alterava a voz

Cruzeiro da Disney no centro de megaoperação contra pornografia infantil. Há 28 detidos e um deles é português

Famílias a bordo de cinco navios de cruzeiro, incluindo um da Disney, não sabiam que viajavam rodeadas de alegados predadores sexuais. As autoridades americanas detiveram 28 membros de tripulação numa operação de combate à exploração sexual de menores. Um dos detidos tem nacionalidade portuguesa.
Cruzeiro da Disney no centro de megaoperação contra pornografia infantil. Há 28 detidos e um deles é português

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, um homem de 24 anos, em Lagoa, no distrito de Faro, por suspeitas da prática de vários crimes relacionados com pornografia de menores.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ refere que o suspeito é investigado pela alegada posse e envio de ficheiros contendo material de exploração sexual de crianças.

Segundo a investigação, o homem detinha e partilhava conteúdos de pornografia de menores "de forma reiterada", recorrendo a dispositivos informáticos, pelo menos desde 2023.

A operação foi desenvolvida pela Polícia Judiciária no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Portimão.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão determinadas as eventuais medidas de coação a aplicar.

A Polícia Judiciária não revelou mais detalhes sobre a investigação, nem sobre a quantidade de ficheiros apreendidos ou as circunstâncias que levaram à identificação do suspeito, uma vez que o processo se encontra em fase de inquérito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Policia Judiciária
Detenção
Algarve
Pornografia de menores

Leia também

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Mais vistos

Destaques