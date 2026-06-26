PJ detém homem de 24 anos por suspeitas de pornografia de menores em Lagoa

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, um homem de 24 anos, em Lagoa, no distrito de Faro, por suspeitas da prática de vários crimes relacionados com pornografia de menores.
Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ refere que o suspeito é investigado pela alegada posse e envio de ficheiros contendo material de exploração sexual de crianças.
Segundo a investigação, o homem detinha e partilhava conteúdos de pornografia de menores "de forma reiterada", recorrendo a dispositivos informáticos, pelo menos desde 2023.
A operação foi desenvolvida pela Polícia Judiciária no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Portimão.
O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão determinadas as eventuais medidas de coação a aplicar.
A Polícia Judiciária não revelou mais detalhes sobre a investigação, nem sobre a quantidade de ficheiros apreendidos ou as circunstâncias que levaram à identificação do suspeito, uma vez que o processo se encontra em fase de inquérito.