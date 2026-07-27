PJ detém estrangeiro suspeito de atear incêndio na Mata de São João da Caparica

O fogo consumiu cerca de 50 metros quadrados de vegetação e o suspeito ficou em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve um cidadão estrangeiro, de 56 anos, suspeito da autoria de um incêndio florestal ocorrido na Mata de São João da Caparica, no concelho de Almada, no passado dia 23 de julho.

Segundo a investigação, os elementos de prova recolhidos apontam para que o homem tenha provocado o incêndio numa área de vegetação arbórea e arbustiva de elevada densidade.

Após o início das chamas, o suspeito terá tentado abandonar o local, mas acabou por ser visto pelos bombeiros que responderam ao alerta. Posteriormente, foi identificado pela GNR.

Bombeiros evitaram propagação das chamas

O incêndio consumiu uma área de cerca de 50 metros quadrados de vegetação.

De acordo com a PJ, a rápida intervenção dos bombeiros impediu que o fogo se propagasse e provocasse danos de maior dimensão numa zona de elevado valor ambiental.

A Mata de São João da Caparica integra a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, um espaço natural classificado e sensível do ponto de vista ecológico.

Suspeito ficou em prisão preventiva

O homem foi detido no dia 24 de julho, fora de flagrante delito, e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Almada.

No final da audição, o juiz de instrução criminal aplicou ao suspeito a medida de coação mais gravosa, determinando a sua prisão preventiva enquanto decorre a investigação.