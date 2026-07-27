segunda-feira, 27 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PJ detém estrangeiro suspeito de atear incêndio na Mata de São João da Caparica

O fogo consumiu cerca de 50 metros quadrados de vegetação e o suspeito ficou em prisão preventiva.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PJ detém estrangeiro suspeito de atear incêndio na Mata de São João da Caparica
Miguel Silva

Ratoeira humana no Campo Grande

Relacionados

Incêndios em França obrigam à retirada de 3.000 portugueses e lusodescendentes da região de Bordéus

Cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes foram retirados das zonas afetadas pelos incêndios florestais na região de Bordéus e encaminhados para centros de acolhimento. As autoridades portuguesas acompanham a situação e, para já, não há registo de vítimas entre a comunidade.
Incêndios em França obrigam à retirada de 3.000 portugueses e lusodescendentes da região de Bordéus

Portugal enfrenta risco máximo de incêndio. IPMA mantém alertas devido ao calor

O risco máximo de incêndio abrange todos os distritos do Norte, Centro e ainda Faro. Apenas cerca de 40 concelhos do litoral escapam aos níveis mais elevados de perigo, numa semana marcada por temperaturas que podem atingir os 40 graus.
Portugal enfrenta risco máximo de incêndio. IPMA mantém alertas devido ao calor

Fogos de sexta geração serão cada vez mais frequentes

Relatório aponta três grandes causas para Portugal ter sido nas últimas décadas um dos países europeus com mais área ardida: as condições climáticas, a organização da paisagem e a insuficiente gestão florestal
Fogos de sexta geração serão cada vez mais frequentes

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve um cidadão estrangeiro, de 56 anos, suspeito da autoria de um incêndio florestal ocorrido na Mata de São João da Caparica, no concelho de Almada, no passado dia 23 de julho.

Segundo a investigação, os elementos de prova recolhidos apontam para que o homem tenha provocado o incêndio numa área de vegetação arbórea e arbustiva de elevada densidade.

Após o início das chamas, o suspeito terá tentado abandonar o local, mas acabou por ser visto pelos bombeiros que responderam ao alerta. Posteriormente, foi identificado pela GNR.

Bombeiros evitaram propagação das chamas

O incêndio consumiu uma área de cerca de 50 metros quadrados de vegetação.

De acordo com a PJ, a rápida intervenção dos bombeiros impediu que o fogo se propagasse e provocasse danos de maior dimensão numa zona de elevado valor ambiental.

A Mata de São João da Caparica integra a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, um espaço natural classificado e sensível do ponto de vista ecológico.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Suspeito ficou em prisão preventiva

O homem foi detido no dia 24 de julho, fora de flagrante delito, e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Almada.

No final da audição, o juiz de instrução criminal aplicou ao suspeito a medida de coação mais gravosa, determinando a sua prisão preventiva enquanto decorre a investigação.

Temas

PJ
fogo posto
costa da caparica
detido
incêndio

Leia também

Detido suspeito de ter matado primo

O crime, com recurso a uma faca, ocorreu na sequência de desentendimentos entre os dois primos
Detido suspeito de ter matado primo

Jovem desaparece enquanto fazia stand up paddle ao largo de Aljezur. Buscas mobilizam meios por terra, mar e ar

Operações de busca envolvem meios da Autoridade Marítima, da Força Aérea, bombeiros e embarcações de pesca.
Jovem desaparece enquanto fazia stand up paddle ao largo de Aljezur. Buscas mobilizam meios por terra, mar e ar

Exames nacionais: 170 alunos ainda sem nota e mais de 15 mil pedidos de reapreciação

Ministro da Educação garante que os casos de desconformidade estão a ser resolvidos e que nenhum aluno será prejudicado. Número de pedidos de reapreciação mais do que duplicou face à primeira fase de 2025, num ano marcado pela avaliação digital dos exames
Exames nacionais: 170 alunos ainda sem nota e mais de 15 mil pedidos de reapreciação

Mais vistos

Destaques