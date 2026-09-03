PJ detém em Lisboa homem de 26 anos procurado por homicídio no Brasil

A Polícia Judiciária capturou hoje um suspeito que estava sob mandado de detenção internacional desde 2021. O crime ocorreu no Estado do Espírito Santo e resultou de uma disputa ligada ao tráfico de droga, com o homem a aguardar agora no Tribunal da Relação de Lisboa as medidas de coação

Um homem de 26 anos suspeito de homicídio no Brasil foi detido, em Lisboa, durante uma operação realizada esta quinta-feira de manhã, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

O detido estava sob um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades brasileiras, por suspeitas de homicídio na forma tentada, com recurso a arma de fogo.

Os factos ocorreram em agosto de 2021, numa cidade do Estado de Espírito Santo, segundo a mesma fonte.

“As investigações indiciam que o agora detido terá efetuado diversos disparos contra a vítima, com a intenção de lhe provocar a morte, estando o móbil do crime diretamente relacionado com uma disputa envolvendo tráfico de droga”, acrescentou a PJ, em comunicado.

De acordo com os elementos transmitidos pelas autoridades brasileiras, o homicídio não foi consumado devido a “circunstâncias alheias à vontade do presumível autor”.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medida de coação.