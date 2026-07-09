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PJ desmantela falso rapto: imagem manipulada por IA foi usada para pedir resgate. "Vítima" ausentou-se por vontade própria

A investigação continua com vista a identificar os indivíduos que manipularam a fotografia da mulher, estando indiciados por burla.
Redação
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PJ desmantela falso rapto: imagem manipulada por IA foi usada para pedir resgate. "Vítima" ausentou-se por vontade própria

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Uma mulher de 37 anos, dada como desaparecida em Coimbra pelos familiares no dia 1 de julho, foi localizada pela Polícia Judiciária esta quarta-feira. 

O desaparecimento, que foi “amplamente divulgado nas redes sociais e em diversos órgãos de comunicação social”, motivou o contacto com familiares da mulher, onde indivíduos não relacionados com o caso “exigiram o pagamento de um resgate”. 

“Para conferir credibilidade às suas exigências, enviaram uma fotografia da mulher, manipulada com recurso a inteligência artificial, fazendo crer que esta havia sido raptada”, revelam as autoridades.

A mulher foi localizada, numa operação em colaboração da PSP com a GNR, tendo garantido que se ausentou por vontade própria, “não existindo qualquer indício da intervenção de terceiros no seu desaparecimento".

No entanto, a investigação continua com vista a identificar os indivíduos que manipularam a fotografia da mulher, estando indiciados por burla. “Situações desta natureza procuram explorar a vulnerabilidade emocional das vítimas e dos seus familiares, através da utilização fraudulenta de novas tecnologias”, aponta a PJ.

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