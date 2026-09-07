PJ 'congela' 15 milhões de euros em casas, terrenos, carros e empresas ligados ao tráfico de droga

Num dos processos, os arguidos terão obtido mais de 25 milhões de euros com a atividade criminosa.

A Polícia Judiciária (PJ) arrestou e apreendeu bens avaliados em cerca de 15 milhões de euros no âmbito de dois processos relacionados com tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais.

A operação foi conduzida através do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) da PJ, ao abrigo do regime de perda alargada de bens. O mecanismo permite congelar património ainda durante a investigação, evitando que seja vendido ou transferido antes de existir uma decisão judicial.

93 terrenos e casas num dos processos

No primeiro processo, ainda em fase de instrução, foram arrestados bens avaliados em mais de 12 milhões de euros, incluindo 93 terrenos e casas. A lista inclui ainda produtos financeiros, participações sociais e automóveis.

Ao todo, o património arrestado neste processo aproxima-se dos 13 milhões de euros. A investigação concluiu que os cinco arguidos, acusados de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais, terão obtido lucros superiores a 25 milhões de euros através da prática dos crimes de que são acusados.

A PJ justifica a intervenção com um “fundado receio de dissipação do património, comprometendo a efetividade da futura perda de bens a favor do Estado”.

Bens arrestados já durante o julgamento

O segundo processo envolve 15 arguidos e encontra-se atualmente em julgamento no Tribunal de Lisboa. Também aqui estão em causa acusações de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais.

O GRA apreendeu e arrestou bens avaliados em quase dois milhões de euros. As diligências ocorreram já durante a fase de julgamento e abrangeram um armazém, três frações de uma moradia, um apartamento T3, um restaurante, quatro moradias, automóveis e participações financeiras.

A atuação do GRA permite, assim, preservar o património que poderá vir a ser declarado perdido a favor do Estado, caso os pressupostos legais sejam confirmados pelas decisões judiciais.