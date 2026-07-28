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Piscinas descobertas de São Brás de Alportel sem data para reabrir

Análises microbiológicas detetaram níveis de estafilococos acima dos valores de referência. Complexo permanece fechado até novos testes confirmarem que a água voltou a reunir condições de segurança para os banhistas
Redação
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Piscinas descobertas de São Brás de Alportel sem data para reabrir

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As piscinas descobertas de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, estão encerradas temporariamente desde sábado, depois de análises à água terem detetado níveis de estafilococos acima dos valores de referência, anunciou a Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, o encerramento do Complexo de Piscinas Municipais Descobertas foi determinado na sequência do controlo regular da qualidade da água balnear, que revelou contaminação microbiológica.

Perante os resultados das análises, foram acionados os procedimentos previstos pelas autoridades de saúde para situações de contaminação da água por estafilococos, permanecendo o equipamento encerrado até que novas análises confirmem que a água voltou a cumprir os parâmetros de segurança.

Autarquia reforçou manutenção e controlo da água

A Câmara de São Brás de Alportel assegura que a proteção da saúde dos utilizadores é a prioridade e garante que, além do tratamento regular da água, foram reforçadas as ações de manutenção do complexo.

O município informou ainda que foram realizadas novas análises laboratoriais para verificar a qualidade da água e permitir a reabertura do espaço em condições de total segurança.

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Entretanto, a autarquia esclareceu que a data de reabertura ainda não pode ser avançada, sublinhando que o complexo só voltará a receber o público quando estiverem reunidas todas as condições de segurança.

Complexo funciona habitualmente até setembro

O Complexo de Piscinas Municipais Descobertas de São Brás de Alportel foi construído em 1989 e integra o núcleo mais antigo do Parque de Desporto Municipal.

As piscinas funcionam habitualmente durante a época balnear e tinham previsto manter-se abertas este ano até 13 de setembro.

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São Brás de Alportel
Estafilococos
Qualidade da água
Contaminação microbiológica

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