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PGR alerta para nova burla em nome da PayPal: Telefonema pode dar acesso ao seu computador

A Procuradoria-Geral da República alertou para uma nova burla que utiliza falsas chamadas da PayPal para convencer as vítimas a instalar programas que permitem aos criminosos controlar o computador e roubar dados bancários
Redação
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PGR alerta para nova burla em nome da PayPal: Telefonema pode dar acesso ao seu computador

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou esta segunda-feira para uma nova tentativa de fraude que utiliza falsas chamadas telefónicas em nome da PayPal, através das quais os burlões procuram obter acesso remoto ao computador das vítimas e roubar credenciais de acesso à plataforma de pagamentos.

Num comunicado divulgado pelo Gabinete de Cibercrime, a PGR explica que o esquema começa com um telefonema, normalmente em inglês, em que uma mensagem gravada informa a vítima sobre uma alegada compra suspeita realizada através da PayPal.

A gravação convida o destinatário a premir uma tecla caso pretenda cancelar a operação. Se o fizer, a chamada é encaminhada para um suposto funcionário da empresa, que confirma a existência de uma transação fraudulenta.

Burlões alegam compras para Rússia ou China

Segundo a PGR, uma das justificações apresentadas pelos criminosos é a alegada compra de criptoativos com destino à Rússia ou à China. Noutras situações, é dito à vítima que o seu computador foi comprometido por um pirata informático.

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Para resolver o problema, o falso funcionário solicita autorização para enviar um e-mail com um programa informático que, alegadamente, permitirá cancelar a operação.

Na realidade, esse software concede aos burlões acesso remoto ao computador da vítima. Se esta entrar posteriormente na sua conta PayPal, os criminosos conseguem capturar as credenciais de acesso e utilizá-las para realizar compras ou outras operações fraudulentas.

Em alguns casos, os utilizadores são ainda convencidos de que terão de efetuar um pagamento a terceiros para anular a suposta compra.

Chamadas parecem portuguesas, mas têm origem no estrangeiro

O Gabinete de Cibercrime alerta que, apesar de os números de telefone aparentarem ser nacionais, as chamadas têm origem, entre outros locais, em países do sudoeste asiático.

A PGR sublinha que esta campanha fraudulenta não visa especificamente Portugal, sendo dirigida a utilizadores de vários países. Os criminosos contactam números de forma aleatória, esperando que o destinatário possua uma conta PayPal.

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A Procuradoria-Geral da República aconselha os utilizadores a desconfiarem de chamadas telefónicas deste tipo e recomenda que nunca sejam fornecidos dados pessoais, informações de cartões bancários ou credenciais de acesso.

O Gabinete de Cibercrime alerta ainda para que não seja instalado qualquer programa informático indicado por desconhecidos durante uma chamada telefónica.

Segundo a PGR, sempre que a potencial vítima demonstra suspeitar da fraude, é habitual que os burlões terminem imediatamente o contacto, sem conseguirem concretizar o esquema.

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