Perseguição policial em Lisboa termina com colisão com carro estacionado. Acidente evitou o atropelamento de dezenas de crianças

A fuga terá tido início na avenida Infante Santo, pelas 17h30 de sexta-feira.

Um homem esteve em fuga à PSP nas ruas de Lisboa na tarde da passada sexta-feira, num episódio que culminou numa colisão contra um outro veículo estacionado.

Segundo o revelado pelo Correio da Manhã , foi a colisão que evitou que o fugitivo atropelasse dezenas de crianças de uma colónia de férias da freguesia de Campo de Ourique, que saiam dos autocarros naquele momento.

A fuga terá tido início na avenida Infante Santo, pelas 17h30. Ao ver um carro da PSP a aproximar-se enquanto estava parado no semáforo, arrancou, passando um sinal vermelho. Nesse momento, quase atropelou três pessoas.

A partir daí, a PSP iniciou a perseguição. Apesar dos avisos e ordens de paragem , o homem continuou em fuga, ignorando vários semáforos vermelhos e passadeiras, além de circular em contramão.

Já junto ao cemitério dos Prazeres, despistou-se e embateu contra um carro estacionado. Os agentes da PSP detiveram o suspeito, de 24 anos, que justificou a fuga com a falta do seguro e inspeção em dia no seu veículo.

Foi detido por condução perigosa, mas libertado posteriormente com notificação para se apresentar em tribunal.