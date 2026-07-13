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Perseguição policial em Lisboa termina com colisão com carro estacionado. Acidente evitou o atropelamento de dezenas de crianças

A fuga terá tido início na avenida Infante Santo, pelas 17h30 de sexta-feira.
Redação
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Perseguição policial em Lisboa termina com colisão com carro estacionado. Acidente evitou o atropelamento de dezenas de crianças

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Um homem esteve em fuga à PSP nas ruas de Lisboa na tarde da passada sexta-feira, num episódio que culminou numa colisão contra um outro veículo estacionado. 

Segundo o revelado pelo Correio da Manhã, foi a colisão que evitou que o fugitivo atropelasse dezenas de crianças de uma colónia de férias da freguesia de Campo de Ourique, que saiam dos autocarros naquele momento. 

A fuga terá tido início na avenida Infante Santo, pelas 17h30. Ao ver um carro da PSP a aproximar-se enquanto estava parado no semáforo, arrancou, passando um sinal vermelho. Nesse momento, quase atropelou três pessoas. 

A partir daí, a PSP iniciou a perseguição. Apesar dos avisos e ordens de paragem , o homem continuou em fuga, ignorando vários semáforos vermelhos e passadeiras, além de circular em contramão. 

Já junto ao cemitério dos Prazeres, despistou-se e embateu contra um carro estacionado. Os agentes da PSP detiveram o suspeito, de 24 anos, que justificou a fuga com a falta do seguro e inspeção em dia no seu veículo. 

Foi detido por condução perigosa, mas libertado posteriormente com notificação para se apresentar em tribunal.

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