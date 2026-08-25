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Perseguição após roubo de relógios Rolex termina com suspeito morto em Lisboa

Quatro suspeitos terão participado no assalto, recorrendo a dois motociclos. Na fuga, a vítima seguiu os suspeitos e acabou por embater numa das motas. Um dos ocupantes morreu no local, e os outros permanecem em fuga.
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Um roubo de dois relógios Rolex e de um fio terminou com a morte de um dos alegados assaltantes, esta terça-feira, em Lisboa. O episódio aconteceu na Avenida de Berlim e envolveu quatro suspeitos que circulavam em dois motociclos, segundo a CNN Portugal.

Tudo começou quando um dos motociclos terá embatido na viatura da vítima do roubo, um BMW, numa tentativa de a obrigar a parar. Pouco depois, surgiu uma segunda mota, cujos ocupantes terão exibido uma arma de fogo. Não houve disparos, esclareceu fonte da PSP à Lusa.

Depois do assalto, a vítima decidiu seguir os suspeitos. A perseguição terminou quando o automóvel embateu numa das motas. O motociclo despistou-se e o passageiro foi projetado, ficando em paragem cardiorespiratória. Apesar da intervenção das autoridades e dos meios de emergência, o homem acabou por morrer no local.

O condutor da mota envolvida no acidente conseguiu fugir. Os dois ocupantes do segundo motociclo também abandonaram o local e permanecem, para já, em fuga.

PJ investiga morte do suspeito

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A ocorrência está agora sob investigação da Polícia Judiciária (PJ), que se deslocou à Avenida de Berlim para realizar perícias. A circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos enquanto decorreram os trabalhos das autoridades.

A investigação deverá permitir esclarecer não só as circunstâncias exatas da morte, mas também identificar e localizar os restantes envolvidos no assalto.

O caso está, inicialmente, associado, por outros relatos, ao denominado “gangue do Rolex”. Contudo, a informação transmitida pela PSP à Lusa não confirma, nesta fase, que os quatro suspeitos façam parte desse grupo.

Dois roubos de relógios durante o fim de semana

O episódio acontece depois de dois roubos de relógios registados em Lisboa durante o fim de semana.

No sábado, dois suspeitos terão roubado um relógio de luxo avaliado em 52 mil euros na estação de Metro do Intendente, num crime cometido por esticão.

No dia seguinte, domingo, foi registado outro assalto na Avenida da Liberdade. O relógio levado estava avaliado em cerca de 18 mil euros e os dois suspeitos terão abandonado o local num automóvel.

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A sucessão de ocorrências envolvendo relógios de elevado valor coloca novamente em destaque este tipo de criminalidade na capital.

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